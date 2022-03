Darlene Rosas confesó que un exnovio la maltrataba: Soy privilegiada por haber despertado a tiempo

Darlene Rosas dejó asombrados a todos sus seguidores tras revelar, a través de sus redes sociales, episodios pasados de una relación tormentosa en la que se vio envuelta. La exchica reality envió un impactante mensaje por el Día Internacional de la Mujer y contó haber sido víctima de violencia física y psicológica.

“Cuando tenía 18 años, empecé una relación totalmente dañina con un chico y totalmente dañina conmigo misma. Yo crecí con el ejemplo de un gran hombre, mi papá, pero aún no sé por qué entré a esa tormenta ”, indicó al inicio de su publicación.

Darlene Rosas contó la terrible situación que vivió con un exnovio cuando tenía 18 años. Foto: Darlene Rosas/Instagram

No obstante, lo que más sorprendió fue el detallado relato que dio la modelo sobre un duro momento que pasó con una expareja mientras discutían hasta el punto de perder el control.

“Este chico no tuvo mamá, fue criado por su padre, por eso justificaba muchas de sus acciones : ‘pobre, no sabe cómo tratar a una mujer, no tuvo mamá’. Un día, en una discusión en su casa, me intentó tirar por las escaleras y me lanzó a la cara un corta uñas abierto en la parte de la navaja. Me moví a tiempo y resultó ser él, el que cayó por las escaleras”, narró Darlene.

Por otro lado, también resaltó lo afortunada que se siente de haber abierto los ojos a tiempo para poder fin a ese romance que la lastimaba y evitar que pasen cosas peores dentro de la tóxica relación que tuvo.

“Hay hombres buenos y malos, como mujeres también. No soy privilegiada, porque realmente me la pasé eligiendo mal, pero sí quizá soy privilegiada por haber despertado a tiempo ”, expresó.

Darlene Rosas comparte fotos de su boda

A fines del 2021, la modelo compartió mediante sus redes sociales la sagrada unión con su prometido, Ricardo Oviedo. Fiel a su humor, publicó un video en Tiktok e Instagram con una curiosa descripción: “Nosotros bronceándonos mientras nuestros invitados están alistándose para nuestra boda”.

Horas más tarde reposteó las historias que subieron sus amigas mostrando los detalles de la boda que se realizó en una playa, aparentemente fuera de Perú. En uno de los videos, se pudo ver a Darlene entrando al altar acompañada de su padre.

Darlene Rosas y Ricardo Oviedo se casaron en la playa. Foto: Instagran/Darlene Rosas/Ricardo Oviedo

¿Quién es Darlene Rosas?

Tras su participación en programas de competencia como Combate y Bienvenida la tarde, Darlene comenzó a ganarse un nombre en la televisión peruana. Tiempo después se alejó de los realitys para debutar como actriz.

Antes de la pandemia, decidió viajar a México para seguir creciendo profesionalmente y conoció a su actual esposo, Ricardo Oviedo con quien contrajo matrimonio en noviembre del 2021.