Dalia Durán tuvo que recurrir a la familia de John Kelvin tras ser desalojada de departamento

La situación de Dalia Durán se complica, ya que en los últimos días la modelo cubana se vio obligada a abandonar el departamento en Miraflores que le alquiló Andrés Hurtado por no tener dinero para costear el arrendamiento. La aún esposa de John Kelvin se mostró bastante mortificada al no tener dónde ir con sus hijos, además se sabe que ha dejado una deuda de dos meses por dicho inmueble.

La presentadora reveló que se tiene que mudar debido a que a partir de estos primeros días de marzo empezarán a correr los intereses de lo que actualmente debe. Y ante su complicado presente, Dalia manifestó que tuvo que pedir algo de apoyo a la familia del padre de sus hijos a pesar del abuso del cuál fue víctima.

Dalia Durán recurrió a la familia de John Kelvin tras ser desalojada

Durante el informe emitido por Magaly TV, la firme, Dalia Durán reveló que el hermano de su aún esposo le ayudó a conseguir un nuevo departamento en Lima norte y que también la viene apoyando con la mudanza. De momento, sus pertenencias se encuentran en el Callao, en la casa de la familia del cumbiambero.

“Lo único que me quedó, (ya) que nunca le pedí nada, nunca les he pedido nada, fue hablar con la mamá del papá de mis hijos, que está acá en Perú y ya se va. Justo me han buscado un departamento de dos cuartitos. Se están llevando mis cosas a un sitio donde yo ni siquiera puedo entrar a ver en qué sitio se van a quedar mis cosas, esas son las cosas de mis hijos, lo van a llevar recién en la mudanza”, indicó.

Dalia Durán desmiente haber malgastado las donaciones de las hijas de Andrés Hurtado

Luego de los graves maltratos que sufrió por parte de John Kelvin, Dalia Durán recibió el generoso apoyo de Andrés Hurtado y sus hijas, aunque luego recibió una seria acusación del propio conductor. El presentador indicó que la cubana habría desperdiciado las donaciones que se le entregaron, a lo que respondió de manera tajante.

“Esa plata no pasó por mis manos en ningún momento, no vi ni un dólar, todo trato se hizo entre la producción y la señora (dueña de la casa) en una notaría. No sé de qué lujos hablan si yo vivo con las mismas cosas con las que me mudé. No me voy a callar cuando sé que están mintiendo”, indicó para Trome.