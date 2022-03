Aída Martínez sobre Magaly Medina: “Creo que tiene algo personal conmigo”

Aída Martínez reaparece. La influencer peruana contó que está entrenando nuevamente al motociclismo y esperando que inicien las competencias organizadas por la federación para poder participar en lo que se ha convertido en su gran pasión.

“Cuando inicié, solo era un hobby pero cuando me volví más rápida y vi que podía ganar a los hombres, decidí convertirlo en mi profesión , me siento muy complacida que cada día hayan más moteros en nuestro país, sobre todo más mujeres” comentó la piloto de Motovelocidad en la inauguración de Voge, encabezando una caravana en motocicletas en Piura.

Martínez se inició como piloto en el 2014, después de un año se consolidó en el motociclismo demostrando su pasión por este deporte. Empezó a competir en carreras de vehículos de dos ruedas motorizadas siendo la primera mujer en un campeonato de Super Bike en nuestro medio, primer puesto en la Susuki Grand prix 2015, primer puesto Super Bike Peru 2015. Ha representado a Perú en México y Argentina.

Asegura que la maternidad le demanda la mayor parte de su tiempo, la llegada de su primera hija también la alejó de la farándula . Recalcó que es muy activa en redes sociales ya que se siente mucho más cómoda y libre de exponer solo lo que quiere.

“Me ausenté de la televisión porque considero que son contenidos de prensa amarillista, ya quemé esa etapa. Cuando decidí ser mamá, también decidí dejar eso atrás. Antes he tenido problemas con otras modelos, ya pedí disculpas a las personas que ofendí y decidí alejarme”.

Aída Martínez opina de Magaly

Aída Martínez, quien hace poco confesó que planea tener tres hijos, considera que el programa de Magaly Medina no hace un buen trabajo.

“La señora usa términos demasiado fuertes, pienso que no investigan a fondo, no van más allá, como mujer yo puedo aguantar muchas cosas, pero como mamá si me afectan. Los comentarios en mi embarazo y en el postparto han sido muy duros, creo que tiene algo personal conmigo. Yo no me meto con nadie, esa etapa ya pasó”, aseguró la ex chica reality.

Aída Martínez no critica a Anthony Aranda

Sobre el ingreso de Anthony Aranda al programa EEG, la influencer aseguró que no estaba enterada porque ya no consume televisión peruana; pero asegura que ella también hubiese aprovechado la gran vitrina que le da el reality juvenil.

“Pienso que chamba es chamba, me parece bien que haya aceptado porque de hecho le van a pagar bien, yo la hubiera aceptado. No hay que pensar si al resto le parece bien o no. No podría decir si está utilizando a Melissa (Paredes), no manejo este tema, en un momento he sido amiga de Melissa pero no hablo con ella hace mil años y no sé cómo estará. Siempre me preguntan por ella, pero siendo mujer no puedo decir nada malo de otra mujer que además no ha ido en contra mía”, indicó.

Martinez también comentó que acaba de lanzar un programa por internet “Motos a Fondo”, siendo el primer programa de motos, conducido por una piloto junto a su esposo.