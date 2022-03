Yaco Eskenazi no descarta tener otro bebé con Natalie Vértiz y desearía que sea una niña

Yaco Eskenazi, conductor de “En esta cocina mando yo”, comentó que su esposa, la modelo Natalie Vértiz, cambió su opinión respecto a tener un tercer hijo. Sin embargo, esta vez esperaría que fuera una niña.

“Hasta hace unas semanas, cuando a Natalie le preguntaban por un tercer embarazo, decía un rotundo ‘no’, que no había chance, pero hace poco dijo que había esa posibilidad, así que eso me ha puesto contento, pues sueño con tener una niña ”, indicó el exguerrero.

De igual manera, el presentador afirmó que espera tener una mujercita. “Sí, tiene que salir una mujercita, sino Natalie me bota y se queda en casa con los tres hombrecitos, pues ya no nos aguantaría. Además, si me muero por estos ‘pirañas’, imagínate por una niña ”, indicó.

Natalie Vértiz contenta por el regreso a clases presenciales

Natalie Vértiz compartió su entusiasmo junto a su esposo por el regreso a clases presenciales de su hijo mayor Liam. La ex chica reality publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram para conmemorar el lindo momento que vivió con su hijo.

“Nothing’s changed (Nada ha cambiado). De vuelta al cole. ¡Espero que este inicio de clases haya sido increíble para todos! Me parece irreal que hayan pasado dos años de clases virtuales. ¡Qué ilusión empezar de nuevo de manera presencial!”, expresó en redes.

Natalie Vértiz acompaña a su hijo hasta la puerta de su colegio. Foto: Natalie Vértiz/ Instagram

Yaco Eskenazi elogia a Natalie Vértiz en medio de críticas

Todo comenzó con el duro comentario que hizo ‘Metiche’ en una publicación de Yaco, en el que dio a entender que Natalie no daba la talla para ser presentadora del programa de competencia. “Yo reemplazaría mejor a Natalie Vértiz, ella está para “Estás en todas”, solo el cerebro le funciona para una vez a la semana, no para lunes a viernes”.

Ante esto, el ‘guerrero histórico’ hizo caso omiso al comentario negativo y mostró su apoyo a su pareja. “Mi reina, sigamos disfrutando juntos para siempre”, dijo en la publicación.