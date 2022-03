Xoana González revela que no perdonaría una infidelidad de su esposo Javier: “Yo ya sufrí”

Xoana González ha hablado en repetidas ocasiones del éxito que ha acumulado en la plataforma OnlyFans, una red en la que se comparte contenido exclusivo bajo una suscripción mensual. Gracias al apoyo de su esposo, con quien graba videos para adultos, no solo pudo dejar de trabajar, sino también adquirir un departamento.

La argentina protagonizó una extensa y divertida entrevista para el programa virtual “Tú quieres show” del youtuber Cuiquiwilo, en la que habló sobre diversas experiencias de su trayectoria en el mundo virtual.

Xoana González y su opinión sobre la infidelidad

Una de las preguntas que le hicieron a Xoana González giró en torno a la infidelidad. Según comentó, no sería capaz de perdonar a su esposo si en algún momento irrespeta su matrimonio.

“No, nica*****. Me muero, ¡basta! Yo ya sufrí , yo quiero un hombre que me ame como mi esposo. Me muero”, dijo firmemente.

Además recalcó que es muy protectora en cuanto a su relación, a pesar de los pensamientos que otros podrían tener sobre su dinámica familiar.

“Él sabe los límites, los dos sabemos los límites y somos un matrimonio cerrado como cualquier otro y no porque hacemos estos videos significa que no. Yo sigo siendo una mujer casada. Mis papás también pensaban, pero les tuve que aclarar que somos monógamos”, agregó.

Esposo de Xoana González la defiende

Javier González no dudó en salir en defensa de Xoana González luego de que una usuaria publicara un desafortunado comentario en Instagram. La cibernauta recordó las anteriores relaciones de la modelo argentina.

Ante las palabras, el esposo de la extranjera aseguró que no tiene nada de malo haber tenido otros romances antes de casarse.

“Todos tenemos un pasado. Ella amó a otro hombre antes y fue feliz el tiempo que duró y me parece excelente. Hoy está conmigo y me ama a mí y eso es lo más importante. Yo también tengo un pasado y está bien. Eso habla bien de su capacidad de querer y entregarse por lo que siente”, escribió como respuesta en la plataforma.