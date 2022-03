Sergio Galliani denuncia que instalaron un motor de ascensor frente a su casa en Punta Hermosa

El recordado actor de Al fondo hay sitio Sergio Galliani se encuentra viviendo un tormento en su casa, ubicada en Punta Hermosa, desde hace cuatro años, debido a que en el edificio del frente instalaron en su azotea el motor de un ascensor que impide totalmente disfrutar de la vista al mar, por lo que indicó que termina siendo vulnerado su derecho como residente del balneario de tener vista al mar, según la norma oficial y las reglas establecidas de construcción.

En una entrevista para Día D, Galliani especificó cómo afecta este bloqueo tanto en a nivel personal como económico, pues asegura que no puede alquilar su inmueble. El recordado ‘Miguel Ignacio’ vive en aquella casa desde hace 15 años y no se imaginó tener que pasar por este mal momento.

“Yo no soy una persona que le gusta meterse en líos (…) Pero a mí no me gusta la injusticia y yo he aguantado, he aguantado. Este predio que vez es mi casa, este es mi negocio también, de alguna manera esto me da renta; yo también alquilo, es un ingreso para mí, pero yo no voy a alquilar este departamento con ese ascensor ahí” , enfatizó.

Sergio Galliani critica la poca acción por parte de la Municipalidad de Punta Hermosa

“Hace unos años nos vinimos aquí con la familia para gozar de la naturaleza y para tener esta hermosa vista al mar. Lamentablemente, hoy en día abro mi puerta para ver mi sunset hermoso de Punta Hermosa de todos los días y me encuentro con este motor de ascensor”, señaló indignado Sergio Galliani.

Asimismo, aprovechó para comentar el poco o nulo esfuerzo que ha realizado la Municipalidad de Punta Hermosa en estos cuatro años para retirar el motor del ascensor que, según el actor, es del tamaño de su puerta.

“La Municipalidad (de Punta Hermosa) ya tiene todo para hacerlo y no lo hace, y ya van cuatro años”, dijo Sergio Galliani. Foto: Día D/captura

“La Municipalidad (de Punta Hermosa) ya tiene todo para hacerlo y no lo hace, y ya van cuatro años” , acotó el también músico, quien espera que finalmente las autoridades presten atención al pedido y respeten su derecho como propietario.

Sergio Galliani no fue el único vecino de Punta Hermosa en realizar acusaciones

En el reportaje emitido por Día D, programa bajo la conducción de Pamela Vértiz, también se mostró las denuncias de otros vecinos del balneario, quienes denuncian el crecimiento del boom inmobiliario y la poca fiscalización por parte de las autoridades.

Propietario de residencia en Punta Hermosa denunció cómo dañaron su casa. Foto: Día D/captura