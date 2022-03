Residente en Lima: recordamos la vez que se enfrentó al público tras llegar tarde a un concierto

Irreverente, polémico y frontal, así es René Pérez Joglar, mejor conocido por su nombre artístico Residente. Actualmente, se encuentra en medio del ojo público luego de que publicara su nuevo tema junto a BZRP titulado “Music Sessions #49″, el cual dura más de ocho minutos y está dividido en tres capítulos, siendo el último dedicado a J Balvin.

Le dijo de todo. Calificó a J Balvin de “falso”, “bobolón”, “racista”, entre otras cosas más. El origen de esta riña entre ambos artistas urbanos nació cuando el colombiano criticó duramente los Premios Latin Grammy 2021 y tras generar un supuesto boicot al considerar que “no respetaban al género”.

Residente pisó suelo peruano en 2011. Foto: Residente/ Instagram

Como se sabe, no es la primera vez que Residente lanza una ‘tiradera’ a quien considera que está en lo incorrecto. En esa línea, en 2011, el cantante visitó el país y no tuvo la mejor recepción por el público peruano.

Residente y el incómodo momento que vivió durante su concierto en Perú

Hace 11 años, Residente se presentó en el estadio de San Marcos, en aquella época aún pertenecía a Calle 13. La cita era para el sábado 5 de diciembre a las 11.15 p. m., todos sus fanáticos estuvieron presentes a la hora pactada; sin embargo, el puertorriqueño no llegaba.

Pasaban los minutos, que terminaron convirtiéndose en horas, y recién a las 2.55 a. m. Residente abrió el concierto con la canción “Baile de los pobres”. En ese momento, los asistentes dieron a conocer su malestar por haber tenido que esperar tanto tiempo. Lanzaron botellas, vasos al estrado, abucheos e incluso llaves, siendo esta la gota que derramó el vaso.

El descontento era visible. Frente a estos actos, el vocalista del grupo intentó ignorarlos hasta que le impactó un llavero en el rostro. En ese momento, paró la música abruptamente y empezó a hablar acaloradamente.

PUEDES VER: Mario Hart creó una encuesta para saber si sus seguidores son team Residente o team J Balvin

“Perú, vamos a hacer algo para entendernos porque estamos en familia, ¿o no? Aquí nosotros no hemos dormido en tres días para que vengan a escucharme. No soy ningún Luis Miguel, ni Shakira... ni estaba en ningún jacuzzi” , comenzó diciendo.

Por qué Calle 13 se demoró más de tres horas en presentarse

René Pérez explicó a su manera por qué se demoraron tanto tiempo en presentarse intentando justificarse. “Yo fui a Venezuela hoy (sábado) porque Puerto Rico no estaba entre los países que tenían que estar (en la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe) con todos los presidentes y por eso fui a Venezuela” .

Dijo que estuvo todo el día ocupado sin poder descansar ni un minuto, además, aseguró que tuvo problemas con el vuelo que los trasladaba de Caracas a Lima. “Estoy cantando a las 3.00 de la mañana, así como ustedes están esperando hasta las 3 de la mañana. Les doy las gracias a quienes quisieron entrar”, continuó.

"Los que se quieren quedar porque entienden que mi país también merece una bandera allá, que se queden", dijo Residente. Foto: difusión

Luego, invitó a quienes no deseaban escucharlos a retirarse y si tenían algún problema con él, podían subirse al escenario para resolverlo. ”El que tenga algún problema que se trepe como hombre y me lo diga en la cara. Vamos a tocar... ¡Los que se quieren ir, que se vayan al car***!”.

PUEDES VER: Residente y todas las tiraderas en las que participó