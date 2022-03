Miss Perú La Pre 2022: Kyara Villanella revela que quiere ser modelo deportiva

Kyara Villanella volvió a ser el centro de atención durante las grabaciones previas a la final de Miss Perú La Pre 2022. La hija de Keiko Fujimori, quien sorprendió con sus habilidades para entrevistar a sus compañeras del concurso, se mostró bastante feliz y tranquila de contar e l propósito de su participación en la competencia y en qué le gustaría desarrollarse dentro del modelaje.

¿Qué dijo Kyara Villanella en Miss Perú La Pre 2022?

Durante un segmento presentado por En boca de todos, se compartieron las entrevistas que dieron Gaela Barraza y Kyara Villanella para Miss Perú La Pre 2022. La hija de Keiko Fujimori, fiel a su estilo, contó un pasaje de su vida que muchos desconocían.

“Primero, me iban a llamar Adriana, pero mi abuela es de Estados Unidos y no sabía pronunciarlo (Adriana). Entonces, lo cambiaron a Kyara. La Y es por mi parte japonesa”.

Por su parte, Gaela contó por qué desea ganar el concurso: “Soy de las personas que mayormente piensa que no siempre la belleza está en el exterior, sino en el interior, y porque, en parte, me gustaría crear una campaña por Instagram con la ayuda de Miss Perú La Pre, dando consejos o ayudando a chicas que actualmente sufren de violencia”. Previamente, ya se había manifestado sobre el tema.

Posteriormente, Kyara explicó por qué es que está tan entusiasmada con seguir avanzando en el certamen. “Siento que todavía hay chicas que no tienen todavía mucha autoestima y les quiero mostrar que pueden cumplir sus sueños como yo lo estoy haciendo ahora”, comentó.

Recordemos que Kyara y Gaela son dos de las 20 participantes que siguen en competencia . Otra participante que se ha hecho notar como una de las favoritas del público y que sigue en el concurso es Alondra Huarac, hija del productor Nilver Huarac.

Kyara Villanella sobre el modelaje en pasarela: “Casi me caigo”