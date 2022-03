Maribel Guardia revela que sufre rara enfermedad que le impide tomar agua

Maribel guardia sorprendió a todos sus seguidores al contar que padece de una inusual enfermedad que no le permite tomar agua. Luego de su presentación obra “El tenorio cómico”, la actriz habló de esta rara afección que sufre desde su nacimiento.

La mexicana mencionó que esta patología llamada disautonomía tiene varias formas de manifestarse por lo que, en algunos casos, suele confundirse con epilepsia, anemia, hipotiroidismo o crisis de pánico.

“Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía así como medio contentona, como si estuviera medio drogada y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua” , narró.

“El agua me deslava completamente el sodio del cuerpo. En el día tomo mucho refresco para deportistas”, agregó.

Yuri también padece la misma enfermedad

En el 2021, Yuri integró el equipo de “investigadores” del programa “Quién es la máscara”, del cual no pudo asistir a la presentación a medios, pues se encontraba indispuesta debido a los síntomas de la disautonomía.

“Esta temporada me agarró un poco enferma, pero mantengo mi energía porque soy positiva. Confieso que, con la disautonomía ha sido, pues no difícil, porque gracias a Dios entré al programa sabiendo mi diagnóstico cuando ya estaba bajo tratamiento”, contó en ese momento.

Maribel Guardia se comunicó con Yuri para hablar sobre la enfermedad

Asimismo, Maribel Guardia contó que habló con Yuri cuando supo que también padecía la misma enfermedad; sin embargo, le aseguró que sus síntomas eran diferentes.

“Le hablé a Yuri, le dije ‘Oye, ‘ami’, ¿cómo es eso que te estás muriendo? Yo ahí la libro, pero no me estoy muriendo’. Entonces me explicó que la de ella es diferente”, explicó.