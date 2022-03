El día que Magaly Medina encaró a un productor de Latina por la forma de presentar las noticias

Magaly Medina es una de las conductoras más famosas de la televisión. Su estilo irreverente y su facilidad para expresar abiertamente sus opiniones la han convertido en una de las figuras más conocidas del mundo del espectáculo. Sin embargo, años atrás también incursionó en los espacios informativos.

En el año 2017 se integró al panel de periodistas de “90 matinal” en Latina, pero su paso por dicho programa noticioso fue corto y accidentado, debido a diversos episodios que evidenciaron sus diferencias con los miembros del equipo de producción.

¿Por qué se incomodó con el productor?

Así se pudo apreciar en una discusión que protagonizó Magaly Medina con un productor del noticiero, momento que quedó registrado en video a pesar de que ella no tenía conocimiento de que la estaban grabando.

La figura de televisión exigió al trabajador cerrar los planos que se utilizaban en el programa. En las imágenes que se difundieron se le escucha criticar el trabajo de los directores, ya que ella sentía que se veía muy pequeña ante las cámaras.

“A veces no me siento cómoda estando parada. Se siente que te enfocan todo y eres un enano opinando. Si voy a leer noticias y voy a ser un busto parlante, me avisas para renunciar en el acto ”, dijo con una evidente molestia.

Magaly Medina y su salida de Latina

En el 2018, Magaly Medina condujo el programa de opinión “La purita verdad”, espacio que finalmente la llevó a salir de Latina por sus controversiales mensajes a la audiencia.

Luego de tener diversos problemas con los ejecutivos de Latina, la gota que derramó el vaso fue su opinión sobre la sanción que recibió Paolo Guerrero del TAS tras dar positivo en una prueba de antidoping, la cual lo inhabilitó de jugar el Mundial de Rusia (antes de su apelación).

“Es muy difícil creer que en una tetera se te haya quedado un poco de mate de coca y le hayan añadido un poco de anís, y que eso te haya dado un metabolito que se encuentra en la cocaína. Esa postura que mantuvieron Guerrero y su defensa no fue creída”, expresó.

Poco después, la conductora fue retirada temporalmente de Latina. Según indicaron directivos del canal, su salida se debió por diferencias en el tratamiento de la información presentada en el espacio. Sin embargo, se recalcó que la decisión fue tomada por ambas partes.

“En momentos como este, en que los peruanos debemos estar unidos como un solo equipo, Latina y la señora Magaly Medina han decidido de mutuo acuerdo que ella se retire del aire temporalmente, al no coincidir con la visión y tratamiento de temas muy relevantes para nuestro canal y el país”, se lee en el comunicado.