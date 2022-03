Anuel AA lanza indirecta a Karol G: Con Yailin no tengo que estar escondiéndome

Anuel AA y Yailin la más viral reafirmaron que son la pareja del momento en una entrevista realizada para People en español, publicada el 7 de marzo. El cantante urbano, de 29 años, y la rapera dominicana, de 19, abrieron las puertas de su casa en Miami para hablar de su romance y asegurar que se divierten como dos niños.

“Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos”, expresó la intérprete de “La chivirika”.

¿Anuel AA lanzó indirecta a Karol G?

La ‘Bichota’, Karol G causó sensación con el lanzamiento de “MAMIII” su más reciente colaboración al lado de Becky G. En su parte, la colombiana incluyo unos versos dirigidos a Anuel AA, su pareja por varios años.

Ahora, en la entrevista con People en español, el cantante de “Hipócrita” y “Tú no lo amas” parece haber encontrado la oportunidad para devolver el dardo de forma sutil. El reguetonero afirmó que con Yailin la más viral se muestra tal y como es.

“Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada”, remarcó. Acotando lo que dijo el cantante puertorriqueño, Yailin señaló: “¡Tenemos un carácter bien tóxico los dos!”

Anuel AA y Yailin la más viral hablan sobre tener hijos

“Mi hijo es la luz de mis ojos”, afirmó el pionero del trap latino, tras indicar que Yailin la más viral aún no conoce a su retoño que vive en Puerto Rico con su madre. No obstante, la pareja no descarta la idea de tener hijos juntos.