Karina Rivera: “Di a luz un viernes y, al día siguiente, el programa ya se llamaba María Pía y Timoteo”

Karina Rivera reveló cómo fue el momento en el que se enteró que ya no iba más en su programa infantil “Karina y Timoteo”, donde alcanzó la fama en televisión durante muchos años. La animadora recordó que, en ese entonces, estaba embarazada de su primer hijo y tenía una amenaza de aborto, motivo por el cual pidió una semana de descanso para poder dar a luz con tranquilidad.

Sin embargo, un día después del nacimiento de su bebé, se enteró de que la producción la había sacado de su trabajo y la habían reemplazado por María Pía Copello. Fue un episodio doloroso, que ahora memora como un incidente que se pudo evitar.

Karina Rivera eligió a Anna Carina como su reemplazo

Explicó que eligió a Anna Carina como su reemplazo porque tenía una amistad con ella y por su nombre, pues de esa manera el programa no iba a cambiar de título. Pero la producción no tomó en cuenta su decisión.

“Quedé embarazada, el más hermoso de una mujer (…) pero parece que no gustó... yo estaba con amenaza de aborto y necesité una semana de descanso, y busqué a quien me pueda ayudar con el programa, me llevaron a la oficina de la productora y estaban las hermanas Copello. Yo dije (que sea) ‘Anna Carina’ por la relación que teníamos”, expresó la animadora para el canal de YouTube, “Por mi madre”.

“ Escojo a Anna Carina porque cantaba, la conocía porque había ido al programa , y porque se llamaba Carina y no iba a ver variación en el nombre del programa”, agregó.

Karina Rivera y Timoteo. Foto: GLR

¿Cómo se enteró Karina Rivera que la sacaron del aire?

Karina Rivera afirmó que le prometieron que volvería con Timoteo, por ello se sintió decepcionada al saber que ya la habían despedido del programa de América TV.