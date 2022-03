Bizarrap cuenta cómo se dio la colaboración con Residente: “Son libres de expresar lo que sienten”

El Music Sessions #49 de Bizarrap y Residente ha logrado llegar al top 7 Global de Spotify, siendo la posición más alta para un artista argentino, gracias a la lírica controversial del puertorriqueño René Pérez, quien ha sido el centro de atención esta última semana por las duras críticas que lanzó a J Balvin en el tema. Hace unas horas, el streamer Ibai publicó la entrevista que le realizó a BZRP en donde cuenta cómo nació la idea de la colaboración.

Y es que, esta ‘tiradera’ que se escucha en el tercer capítulo titulado “El caballero de los espejos”, causó revuelo internacional luego de que Residente tildara al intérprete de “Qué más pues” de “Bobolón”, “Racista”, “Falso”, entre otras cosas. Por ello, el productor argentino comenta detalles de este explosivo tema.

Bizarrap cuenta cómo inició el proyecto con Residente

Al inicio de la entrevista con Ibai, ‘Biza’ narra que se encontró a Residente durante el evento de los Premios Grammy en Las Vegas, y él le comentó que deseaba crear un tema rapeando. “Me pareció bien porque es de los mejores raperos, de mis favoritos. Nos juntamos, hicimos el beat y yo me fui”, comenzó narrando.

“Pasó un tiempo, él (Residente) escribió la canción y yo le había mandado un beat de 3 minutos; había alargado el beat con un tema de 9 minutos, pero siempre le dije en todo momento, que son libres de expresarse, expresar lo que sientan (...) Yo nunca le dije ‘no digas esto porque no pienso igual que vos’”, recalcó BZRP luego de la polémica por la letra del exCalle 13.

Bizarrap revela que Residente no le dijo que escribía sobre J Balvin

Bizarrap expresó que no sabía exactamente sobre qué estaba escribiendo el artista puertorriqueño, “Me dijo que hablaría de la industria, de lo que está pasando hoy en día”.

Bizarrap reveló detalles de su colaboración con Residente. Foto: Ibai/YouTube

Asimismo, recalcó que no siempre está de acuerdo con las letras de los artistas: “De las 49 (sesiones) yo no coincido con todo lo que se dice, está clarísimo”. Actualmente, no sabe quién será su próximo invitado.

¿Se viene una colaboración con J Balvin?

El streamer español le pregunta a Bizarrap en otra parte de la entrevista si habría la posibilidad de que un futuro se dé un tema con J Balvin, rápidamente el productor de 23 años dijo que no tendría ningún problema.

La canción de Residente a J Balvin se llama Music Sessions #49. Foto: captura YouTube / Instagram