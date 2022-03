Guty Carrera insiste en que no engañó a Melissa, pero sí salió con Milett: No hubo infidelidad

Antes de volver a México por temas de trabajo, Guty Carrera le concedió una entrevista a Milagros Leiva para su canal de YouTube y habló de todo sobre su corto regreso a “Esto es guerra”. Asimismo, el modelo se sinceró sobre su relación pasada con Melissa Loza y la polémica de una infidelidad.

“Cuando pasó el episodio de la supuesta infidelidad hacia Melissa, para mí fue duro . No entendía por qué me acusaban de cosas, ver cómo sufría mi familia, pero luego entendí que es parte de. Uno no debe permitirlo, pero, si uno se conoce a sí mismo, ¿por qué preocuparse?”, manifestó en un comienzo.

Así, el ‘Potro’ confirmó, una vez más, que nunca engañó a la conocida ‘Diosa’ y que lo ocurrido con Milett Figueroa fue durante el tiempo que estuvieron separados a causa de su primera ruptura.

Guty Carrera y Melissa Loza.

“Infidelidad nunca hubo, siempre lo he dicho. Para algunas personas sí es infidelidad, para otros no. Termina la relación con Melissa, hay un cierto tiempo y yo tengo una salida con Milett, no pasó nada más que una salida. Se lo dije a Melissa, a la producción, a mi mamá, a todos... pero obvio algunos no me creyeron”, señaló.

Por último, terminó diciendo que, en aquel entonces, no lo comentó porque no pensó que retornaría su romance con Melissa y, por ende, evadió el tema. “ Yo pensé que no iba a regresar con Melissa , pero se dio. Nunca le comenté esto, consideré, por mi inexperiencia, que no era necesario decirlo porque lo iba a tomar a mal, y así retomamos la relación”, acotó.

Guty Carrera sobre personas que apoyaron la difamación de su imagen

El modelo Guty Carrera conversó por videollamada con Rodrigo y Gigi, conductores de ‘‘Amor y fuego’', para aclarar la reciente polémica que surgió con su expareja Alejandra Baigorria. El chico reality habló sobre su relación pasada y dio su versión de cómo terminaron las cosas. Aclaró que todo lo dicho fue difamación. Sin embargo, también agregó que, durante ese tiempo, muchos personajes de la farándula se sumaron a las críticas contra su persona y no lo apoyaron, pese a que no sabían ambas versiones de lo ocurrido.

Guty Carrera revela que sufrió daño psicológico tras su relación con Alejandra Baigorria

Por medio de sus historias de Instagram, el ‘Potro’ respondió las diversas preguntas que recibió de sus seguidores, quienes querían saber su opinión sobre la reciente polémica que protagonizaron ambos en los últimos días.

Sin embargo, no pudo evadir las críticas, pues un usuario le mandó lo siguiente: “El daño no es solo físico, también existe psicológico. Por favor, deja de denigrar eso”. A lo que el modelo respondió de forma tajante.

“Estamos de acuerdo. El daño psicológico es igual o peor que el daño físico. Es justamente ese daño el que sufrí por tanto tiempo al ser acusado sin pruebas. Mi reputación y honor se vieron mancillados. Me quedé sin trabajo por falsas acusaciones, fui acusado también por ‘opinólogos’ en algunos programas que ya ni existen”, manifestó.