Guty Carrera confiesa que pensó en suicidarse tras denuncia de Alejandra Baigorria

Guty Carrera habló sobre la pesadilla que vivió tras ser acusado de violencia física y psicológica por Alejandra Baigorria. El modelo sorprendió a más de uno al confesar que cayó en un cuadro de depresión que lo llevó a considerar el suicidio.

En una reciente entrevista con Milagros Leiva, contó sobre los momentos difíciles que tuvo que atravesar al ser denunciado públicamente.

Guty revela que la denuncia de agresión vino tras la filtración de foto íntima

“Yo ya había superado el tema de la foto íntima. Comencé a trabajar mucho, hasta que llegó la relación con Alejandra Baigorria, ese fue el momento más complicado de mi vida, cuando recibí una denuncia por violencia psicológica”, sostuvo al inicio.

Guty Carrera se pronunció sobre la demanda que interpuso contra Alejandra Baigorria por daños y prejuicios. Foto: Instagram

Guty Carrera pensó en quitarse la vida

El popular ‘Potro’ Carrera reveló que no soportó el sentirse señalado como agresor tras la denuncia y que entró en una severa depresión, por lo que pensó quitarse la vida.

“Me aislé, no quise recibir visitas, porque en ese momento el mundo se había acabado para mí, no había solución... Experimenté por primera vez lo que era estar deprimido, nunca estuve medicado, pero estuve en un colapso nervioso importante”, expresó.