Danny Rosales anuncia nacimiento de su tercera hija: “Solo Dios sabe por qué te envió”

Danny Rosales se convirtió en padre por tercera vez. A través de su cuenta de Instagram, el actor cómico de JB en ATV sorprendió a sus fans con la noticia del nacimiento de su hija. En un emotivo mensaje, mencionó el nombre de su bebé y le prometió cuidarla con todo su amor. Sin embargo, lo que llamó la atención es que no reveló la identidad de la madre de la pequeña.

Según se lee en la publicación, el humorista se encuentra feliz por la llegada de su hija y deja entrever que se sorprendió por ser padre nuevamente. En la tierna foto, aparece sosteniendo la pequeña mano de la bebé, quien tendría pocos días de nacida.

“ El tiempo de Dios es perfecto y él sabe el día y la hora que nos da regalos maravillosos . ¡Bienvenida a mi vida, hija mía, Galilea Alesandra! Solo Dios sabe por qué te envió y con qué propósito a mi vida. Como tu papá, prometo protegerte como a tus hermanos y darte todo mi amor. Son horas que te conozco y ya te amo con todo mi ser”, fue el mensaje de Danny Rosales.

Danny Rosales anuncia nacimiento de su tercera hija. Foto: captura Instagram

Lo felicitan por su bebé

En cuestión de minutos, muchos fans del actor cómico le enviaron sus mejores deseos en esta nueva etapa. Uno de los personajes que reaccionó a la publicación fue el conductor Ernesto Pimentel de “El reventonazo de la Chola”. El presentador colocó varios corazones en su comentario. Por su parte, Danny Rosales le respondió: “ Gracias, Ernesto, un abrazo inmenso ”.

¿Cuántos hijos tiene Danny Rosales?

Danny Rosales tiene dos hijos. A fines de 2021, presentó por primera vez a su hija mayor, Nicol Rosales, quien tiene 24 años y vive en el distrito Villa El Salvador.

En una entrevista, el cómico ambulante reveló que su hija no pudo conocer a su mamá, por lo que fue criada por su abuela. “Yo lo amo bastante a mi papá, no sabría qué hacer (sin) él, si no fuera por él, no sabría dónde estaría”, le dijo Nicol a su padre.