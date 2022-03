Juan Víctor negó que estuviera aprovechándose de la hija que tiene con Andrea San Martín

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez no pueden llegar a una tregua desde que empezaron a ventilar los conflictos que tienen por la custodia de su menor hija. El expiloto, quien reveló recientemente que pensó en llevarse en su momento a su pequeña de la casa de su mamá, utilizó sus plataformas para enviar fuerte mensaje a quienes afirman que lucra con el nombre de su niña.

¿Qué dijo Juan Víctor Sánchez sobre su hija?

A través de su Instagram, Juan Víctor Sánchez desmintió que se beneficia económicamente con la imagen de la pequeña que tiene con Andrea San Martín. “De otro lado, esta ropa no le queda. Aún cuenta con dos maletas de ropa llenas, para este y el siguiente año. Hay ropas que irá para familiares y hay ropa que está seminueva. Lara tiene un closet lleno de ropa y zapatos”, escribió.

El expiloto terminó su mensaje público añadiendo lo siguiente: “¿Lucras con tu hija? ¿De la ropa que no usa? Lucrar sería usar su imagen. Sensibles, era una broma lo del closet sale o tal vez no”.

La expareja de Andrea San Martín afirmó que no busca ganar popularidad por medio de su hija. Foto: Instagram Juan Víctor Sánchez

Juan Víctor Sánchez se quiebra al de mandar mensaje a su hija

Tras la entrevista que concedió a Amor y Fuego, Juan Víctor Sánchez no pudo evitar derramar algunas lágrimas después de hablar sobre la batalla legal en la que se encuentra con Andrea San Martín por su menor hija. Minuto después de este sensible momento, se animó a declarar.

“Es que la extraño, a mi hija, lógicamente. Hoy es cumpleaños de mi mamá y no tiene ningún saludo de parte de su nieta. (Quiero) que se sepa la verdad y que no me señalen o me juzguen, que la verdad no sea manipulada. Voy a seguir yendo a buscarla”, señaló.

Gigi Mitre se mostró empática por el emotivo momento y comentó: “Ahora hay tantos padres que se desentienden y otros que lloran porque no pueden estar (para sus hijos). Es increíble la vida, la verdad es que no entiendo”.