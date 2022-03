Varo Vargas y Yely Rivera muestran imágenes de su visita a comunidad de niños en Amazonas

Yely Rivera y Varo Vargas están realizando su trabajo comunitario para cumplir con la labor social de su título como Mister Supranational y Miss Perú. Es por ello que viajaron primero a la ciudad de Jaén, donde los pobladores de la zona realizaron un paro, de acuerdo a la información que dio Jessica Newton.

No obstante, su recorrido no acabó ahí. Días después llegaron a Chachapoyas y se reunieron con una comunidad de madres de familia y niños oriundos de la zona para enseñarles el cuidado del medio ambiente. El encuentro ayudó mucho porque no solo compartieron tiempo con ellos, sino porque aprendieron de su cultura.

La modelo Yely Rivera compartió unos videos donde aparece muy entretenida jugando con los niños y feliz con toda la interacción que estaba viviendo. Así también lo ambos compartieron en sus redes sociales, donde la ganadora del Miss Perú 2021 escribió: “Esta es mi primera visita a Amazonas y estoy asombrada por la belleza de esta provincia y su gente. ¡Gracias al equipo de Miss Perú Amazonas por su increíble hospitalidad!”.

Los representantes de Supranational no dudaron en compartir imágenes de sus visitas y lo bien que la pasaron en todos los lugares a los que fueron. Todo ello lo hicieron en historias y publicaciones a través de su cuenta de Instagram.

Yely Rivera será la Miss Supranational 2021

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, aclaró que la representante del Miss Supranational 2022 será la reina de belleza Yely Rivera por toda la experiencia que tiene. Asimismo, reafirmó la confianza que le tiene a su modelo.

En ese sentido, afirmó: “Estoy segura de que hará un magnífico papel. Contará con la preparación de un gran equipo y los consejos de Janick Maceta y Solange Hermoza”.

Miss USA visitó el Perú para trabajar con Yely Rivera por los niños con labio y paladar fisurado

La labor de las misses a nivel internacional no queda en participar en los distintos certámenes de belleza para representar a sus país, sino también en apoyar las causas sociales que ayuden a las comunidades que más lo necesitan.

Es por ello que nuestra miss Perú, Yely Rivera, recibió la visita de Elle Smith, ganadora del Miss Estados Unidos 2021, con quien trabajará para una campaña benéfica de la organización Smile Train.