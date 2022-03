Tula Rodríguez prometió que le regalará a su hija un viaje a Europa cuando cumpla 15 años

Tula Rodríguez es una de las figuras de televisión que más disfruta de sus vacaciones. En los últimos meses ha viajado en diversas oportunidades junto con su hija Valentina, fruto de su matrimonio con el fallecido productor Javier Carmona.

Entre los destinos que ha visitado recientemente se encuentran Cusco, Miami, Tennessee y Georgia. Sin embargo, en una reciente emisión de “En boca de todos” reveló que hay un continente que le falta conocer.

La promesa de Tula Rodríguez

Tula Rodríguez sorprendió al hacer una promesa a su primogénita en vivo. Frente a las cámaras reveló que el regalo que le dará por sus 15 años será un costoso viaje por Europa.

“No conozco Europa, no he repasado mi atlas, pero el próximo año para los 15 años de mi hija me voy a Europa. Ese es el regalo que le voy a dar por su cumpleaños ”, expresó ante la sorpresa de sus compañeros en el set de América Televisión.

Tula Rodríguez advierte sobre estafa

¡Muy angustiada! Tula Rodríguez se mostró muy preocupada luego de que su padre, el popular ‘Don Tulo’, estuviera a punto de convertirse en una nueva víctima de las estafas. La conductora contó su experiencia en redes sociales y advirtió a las personas de la tercera edad sobre dicha modalidad de engaño virtual.

“A mi papá le llegó un mensaje diciendo que tenía que poner sus datos de su tarjeta porque le estaban quitando un monto, pero mi papá, gracias a Dios, no apretó el link porque no es tecnológico... Queremos decir que tengan mucho cuidado, no den datos ni claves. Cuidado con las estafas”, expresó la figura.