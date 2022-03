Tommy Portugal responde luego de que el ex de su pareja lo acuse de haberse metido en la relación

Tras una relación de seis años, Estrella Torres y Tommy Portugal decidieron terminar su romance, ambos artistas quedaron en buenos términos y ahora cada uno se muestra feliz con sus parejas. Sin embargo, hace unos días las confesiones del ex de la actual novia de Portugal remecieron Chollywood, al revelar que habría interferido en su relación.

Ante estas declaraciones del también cantante Edilson Herrera, los usuarios esperaban una respuesta por parte de Tommy Portugal. Sin embargo, el artista no se pronunciaba hasta ahora.

Hace unas horas, publicó una foto en su cuenta de Instagram y enlazó una canción que dice: “Tengo un ángel que me protege de los envidiosos y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso” . Asimismo, escribió el siguiente mensaje dentro de la instantánea: “Hoy es un lindo día, como siempre. Vibras”.

¿Qué dijo Edilson Herrera sobre Tommy Portugal?

El cantante Edilson Herrera le envió una nota de voz al periodista de espectáculos Samuel Suárez, donde explicaba cómo fue el fin de su relación con Dayana Córdova y porque Tommy Portugal estaría involucrado en la ruptura.

“La estaba afanando: qué linda eres, qué guapa eres, que te llevo de viaje, que te hago famosa, lo que siempre decía a todas las chicas de Iquitos y tengo más amigas que me dicen lo mismo. Tengo pruebas, ah” , dijo el cumbiambero conocido como ‘Gatiux’.

Edilson Herrera revela detalles del fin de su relación con Dayana Córdova

El artista llevaba más de tres años de relación con Dayana Córdova, incluso convivían. En otra parte del audio que envió a Instarándula, Edilson Herrera reveló que fue justamente a través de las imágenes del portal de espectáculos mencionado que se enteró del nuevo romance entre Dayana Córdova y Tommy Portugal.

“Ella quería viajar y salir, está en toda su juventud, tiene 19 años. Poco a poco la relación comenzó a decaer; en eso, conoce a Tommy y al inicio no pasaba nada, lo veía como un pata más que la afanaba. A mediados de enero tomamos la decisión de terminar, pero seguíamos viviendo juntos”, expresó a ‘Samu’.