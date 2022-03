Expareja de la novia de Tommy Portugal lo acusa de meterse en su relación: Le escribía y afanaba

Verdades salen a la luz. Tommy Portugal y Dayana Córdova oficializaron su romance en febrero de este año y, luego de unos días, el exnovio de la joven reapareció para realizar una acusación contra el cantante de cumbia. Según señala el joven, de nombre Edilson Herrera, él se entrometió en su relación.

En declaraciones a un medio local, el joven salió a contar cómo el intérprete de “Al fondo hay sitio” interfirió en ellos. “Se puede decir que Tommy se metió en mi relación porque yo fui a almorzar a un restaurante con mi flaca”, comenzó diciendo.

“Me encontré con ellos (Tommy y otros músicos), le presento a mi novia y en la madrugada le escribe para afanarla ”, agregó.

Tommy Portugal se luce enamorado de joven cantante. Foto: composición/ Tommy Portugal/ Instagram

Edilson Herrera revela que hay pruebas

Edilson Herrera contó que su expareja le mostró los mensajes del artista. “Le decía que era guapa, que él podía llevarla de viaje y hacerla famosa”, reveló el joven a Trome.

“Yo no le he dicho nada. Yo tengo el concepto que si la mujer le da cabida, depende de ella, al final no voy a estar peleándome con todos los flacos que afanan a mi novia. Él todos los días le escribía, le ‘tiraba maicito’”, añadió en su testimonio.

Así se enteró de la relación de Dayana Córdova con Tommy Portugal

Él fue consultado de cómo se enteró de la relación entre Dayana Córdova y Tommy Portugal. Dijo que se enteró luego de que Instarándula difundiera fotografías de la pareja besándose en un local nocturno.

Agregó que convivía con su exnovia desde hace tres años, y muchas personas sabían de su vínculo sentimental. Así también, no descartó que tenían problemas en su relación.

“Ella quería viajar y salir, está en toda su juventud, tiene 19 años. Poco a poco la relación comenzó a decaer; en eso, conoce a Tommy y al inicio no pasaba nada, lo veía como un pata más que la afanaba. A mediados de enero tomamos la decisión de terminar, pero seguíamos viviendo juntos”, relató.