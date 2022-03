Stephany Orúe habló sobre su soltería: “Me gusta que me engrían”

Stephany Orúe está soltera, luego de conocerse la separación de su expareja Adrián Sikorski, con quien se casó hace algunos años. La popular actriz de “Maricucha” mencionó que está enamorándose de sí misma y dio algunos tips para quienes buscan ‘conquistarla’.

“Me gusta que me engrían, que me escriban, que me llamen. Yo no quiero compromiso con nadie, pero sí estoy abierta a la coquetería. Yo soy súper coqueta y me encanta el juego de la seducción”, dijo en entrevista con Trome.

Además, contó que no ha firmado los papeles del divorcio, pero que ya no se encuentra en una relación: “Yo no pensé que iba a terminar hace un año, creía que esto era de largo aliento. Pero tomé la decisión, así tan radical, porque no era feliz. La distancia, no sentía que estábamos construyendo algo juntos”, mencionó la popular actriz peruana.

Stephany Orúe y su exesposo. Foto. Instagram

Stephany Orúe contó que no teme explorar nuevas cosas

La actriz contó también que se mantendrá fiel a su esencia, porque no haría algo que no le dé felicidad. Además, confesó ser una persona exploradora.

“Yo siempre estoy dispuesta a explorar, tengo mis límites, lógicamente, mi moral y mi dignidad siempre por delante. Yo sé lo que hago, siempre voy a ser fiel a mi esencia, nunca haré algo que me haga sentir mal o que me haga perder el control, pero sí soy muy exploradora. Y estoy abierta a vivir cualquier aventura que yo considere que me hará crecer, que me va a nutrir y me haga feliz”, mencionó en la entrevista.

Stephany Orúe trabaja actualmente en "Maricucha". Foto: Stephany Orué/Instagram

Stephany Orúe habló sobre la relación con su exesposo

Como parte de su proceso de separación, Stephany Orúe contó que ya no mantiene una relación con su exesposo, aunque todavía no están divorciados. Pese a ello, se encuentra tranquila con su decisión.

“Yo no me arrepiento de la relación que tuve, ni del tiempo que estuve, pero a veces los ciclos tienen su final y el ciclo que tuve con él se cumplió. Todavía no estamos divorciados, pero estoy contenta con mi verdad y la decisión que tomé”, contó.