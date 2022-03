Sheyla Rojas emocionada por conocer a ‘SorpreSheyla’: “Me encanta el trabajo que hace”

Sheyla Rojas fue invitada al programa cómico “JB en ATV” de Jorge Benavides y tuvo peculiar encuentro con su doble ‘ShorpreSheyla, interpretado por Dayanita.

La influencer participó de un divertido sketch para el programa humorístico, donde tuvo la oportunidad de conocer a varias de sus imitadoras. Es así, que en medio de la parodia presentaron a Dayanita, quien esperó ese encuentro desde hace mucho. “Siempre quise conocerte” .

PUEDES VER: Sheyla Rojas le responde al doctor Fong por culparla de parálisis facial en su rostro tras cirugía plástica

De igual manera, la exconductora señaló que también es admiradora del trabajo de Dayanita en la televisión y alabó su talento para hacer parodias.

“También la sigo y me encanta el trabajo que hace. Ella tiene un súper talento. Qué puedo decir, yo soy la que más me parodio y me río cuando hace sus imitaciones”, afirmó Sheyla.

Sheyla Rojas sobre su parálisis facial

La popular ‘Shey Shey’ visitó el set de ATV y estuvo respondiendo algunas preguntas referente a su vida actualmente. Entre ellas, no faltó la interrogante sobre sus labios y la parálisis facial que le tocó vivir.

“Es verdad. Lo que pasa es que yo tuve un problema, me operé. Y no es el labio. Es el tema de la papada”, comenzó diciendo. Además, reveló que ha asistido a terapia para eso. “Es complicado el tema de las operaciones. No se pueden tomar así nomás. Yo ya lo estoy viviendo, lo estoy padeciendo” , agregó.

Sheyla Rojas en adelanto de JB

Hace unos días salió un adelanto de lo que se vio el 5 de marzo en “JB en ATV”. Ahí mostraron un poco del encuentro que tuvo Sheyla Rojas con ‘Sorpresheyla’.

En el video se puede ver cómo la influencer se animó a bailar el tema “Que me deje coja, sino next”, para luego bromear sobre su reacción al escuchar por primera vez la canción. De esta forma, fue que abordó el tema de su parálisis facial, algo que fue comentado en varios programas de espectáculos. “Casi me desmayo, la verdad. Ahí sí me dio parálisis”, dijo entre risas.