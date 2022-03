Rosángela Espinoza aceptaría una cita con Fabio Agostini: “Somos solteros, no dañamos a nadie”

Lo contó todo. Rosángela Espinoza fue abordada por las cámaras de Estás en todas y fue consultada por su reacción luego que Fabio Agostini se quitara su polo en Esto es guerra. El programa emitió la entrevista este sábado 5 de marzo, donde ella sorprendió con sus declaraciones en torno a un presunto acercamiento con el español.

La joven influencer habló del hecho y dijo no haber sido la única en mostrarse sorprendida. “Cualquiera se intimida y tú (por la reportera) también te pusiste nerviosa. Creo que todas nos pusimos nerviosas ”, dijo la tiktoker al lado de su compañero, quien se acercó a ella en el pasillo.

La reportera aprovechó que ambos estaban juntos para preguntarle a la ‘guerrera’ si aceptaría una cita con el modelo extranjero. Entre risas, afirmó que podrían salir sin problema alguno.

“Claro, me gustaría tomar un café con él... somos solteros y no hacemos daño a nadie ”, respondió a la comunicadora.

¿Fabio Agostini y Jossmery Toledo se traen algo?

Rosángela Espinoza no ha sido la única que ha sido relacionada con Fabio Agostini. Jossmery Toledo, el nuevo jale de Esto es guerra, también fue vinculada con el español.

Como se recuerda, ambos habrían tenido un romance, pero no duró mucho. Tras ser presentada en el reality de competencias, los jóvenes no han dejado de mandarse indirectas.

Jossmery Toledo asegura que ella y Fabio Agostini son solo compañeros de trabajo. Foto: captura América TV

Fabio Agostini fue mandado a la friendzone

Durante otra intervención de reporteros de Estás en todas y América Espectáculos, le preguntaron a la expolicía sobre una reconciliación con su compañero. Ella descartó vínculo sentimental alguno y que no sería posible porque se encuentra saliendo con un galán que vive en otro país.

“Yo con Fabio no me hablo para nada, porque si no él ya estuviera sacando todos los chats, pero yo no me hablo con él. Somos compañeros y (Fabio) me molesta, pero es como que ya me da igual”, acotó la joven.