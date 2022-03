Rocío Miranda habla de las cirugías de Sheyla Rojas: “Parece que tiene una adicción”

Rocío Miranda comentó sobre el notorio cambio físico que ha tenido Sheyla Rojas a causa de las tantas cirugías a las que se ha sometido. Cabe resaltar que, la influencer reveló hace poco que sufrió parálisis facial debido a una última operación que se realizó en el rostro.

“A Sheyla la conozco desde el 2011 porque nos iniciamos juntas en el modelaje y para esa fecha ya se había hecho el aumento de busto. Siempre ha sido una chica bien guapa, simpática y bonita”, indicó la exvoleibolista.

La exdeportista dio su punto de vista respecto a las numerosas cirugías de Rojas y señaló que se debería a que Sheyla ha desarrollado una obsesión con los retoques estéticos y que, por ende, necesitaría ayuda psicológica.

“Creo que se ha excedido, no ha tenido las precauciones ni el cuidado debido. A veces, hay personas que se operan algo, y luego quieren una y otra cirugía. Eso es porque ya caen en la adicción a las cirugías y parece que Sheyla la tuviera. Sería bueno que reciba una ayuda psicológica”, expresó para Trome.

Sheyla Rojas contó detalles sobre su parálisis facial

La popular ‘Shey Shey’ visitó el set de ATV y estuvo respondiendo algunas preguntas referente a su vida actual. Entre ellas, no faltó la interrogante sobre la cirugía de sus labios y la parálisis facial que sufrió.

“Es verdad. Lo que pasa es que yo tuve un problema, me operé. Y no es el labio. Es el tema de la papada”, comenzó diciendo. Además, reveló que ha asistido a terapia para eso. “Es complicado el tema de las operaciones. No se pueden tomar así nomás. Yo ya lo estoy viviendo, lo estoy padeciendo”, agregó.

La respuesta de Sheyla Rojas al doctor Fong

La ex chica reality mostró su asombro luego de escuchar las declaraciones de su doctor estético y se pronunció por única vez para dejar en claro que ya no hablaría más del tema.