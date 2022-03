Cantante folklórica Yarita Lizeth recibió reconocimiento en simposio de mujeres líderes

La cantante folklórica Yarita Lizeth de Puno fue reconocida en el I Simposio de Mujeres Líderes denominada Constructoras de la Democracia, que se realizó en la región altiplánica. Además de ella, fueron condecoradas más de 100 mujeres quechuas y aimaras.

La actividad fue realizada por el Gobierno Regional de Puno como antesala al Día de la Mujer , que se conmemora el 8 de marzo. “Es la primera vez así que me siento muy contenta y feliz de recibir este reconocimiento a nombre de la región Puno”, comentó a radio La Decana.

La cantante señaló que además de su carrera artística, emprendió un negocio. “Amo cantar y nunca pensé que podría generarme ingresos. Aprendí de mi familia que todo el trabajo sacrificado, se ahorra y se invierte en algún negocio que te pueda durar. Todo es pasajero, no todo el tiempo vamos a estar jóvenes”, comentó. Por ello, Yarita Lizeth tiene un hotel y un restaurante en la ciudad de Juliaca.

La artista puneña manifestó que como mujer sufrió acoso, discriminación y hasta comentarios que trataron de minimizarla, pero no le puso atención y se enfocó en perseguir sus sueños. “A mí muchas veces me dijeron, tú no vas a llegar a nada. Con el tiempo me di cuenta que no es así. Podemos construir muchas cosas, con trabajo, perseverancia y disciplina”, declaró.

En el simposio de mujeres líderes se trataron temas como el rol de la mujer, barreras de participación en la política, acoso político y el fortalecimiento de la mujer. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez Chino, estuvo en la actividad y entregó los reconocimientos junto al gobernador encargado de Puno, Germán Alejo.