Miss Perú La Pre: candidata al certamen de belleza denuncia haber sido víctima de asalto

Miss Perú La Pre es el certamen de belleza que este año tiene la opinión del público a su favor. La presencia de Kyara Villanella, Alondra Huarac y Gaela Barraza ha llamado la atención de los peruanos y la cantidad de seguidores del evento ha aumentado.

Sin embargo, no todo es positivo y las misses no son ajenas a la delincuencia en nuestro país. La concursante Tabhata Estela fue blanco de un acto delictivo este sábado 5 de marzo y lo anunció a través de su cuenta oficial en Instagram.

¿Qué dijo la candidata de Miss Perú La Pre?

Tabhata Estela es parte del top 40 en el mencionado concurso, y esta mañana anunció que fue víctima de un asalto e incluso de tocamientos indebidos cuando iba camino a su iglesia.

“Hola chic@s, me acaban de robar a mano armada dirigiéndome a mi capilla. Lamentablemente, hay enfermos que me comenzaron a tocar todo mi cuerpo y cambié las contraseñas de todas mis redes. ¿Cuándo acabará todo esto? Fue uno que estaba en moto lineal y otro que estaba caminando”, dijo en su primera historia de Instagram.

Sin embargo, la modelo intentó tranquilizar a sus seguidores confirmando que no había sido lastimada: “Pero gracias a Dios me encuentro bien. Me pusieron el arma en la cabeza y el otro comenzó a tocarme y se llevó mis cosas. Me estoy comunicando desde otro dispositivo”.

Candidata al Miss Perú La Pre anuncia ser víctima de un asalto e intenta concientizar a sus seguidores para el cambio. Foto: Instagram.

Finalmente, escribió un mensaje intentando concientizar a los usuarios acerca de estos delitos: “Sí, chicos, lamentablemente todas las mujeres pasamos esto a diario. Vivimos con miedo. Dejen de juzgar y comencemos a ayudar para que todo esto vaya cambiando”.

¿Quién es Tabhata Estela?

La candidata al Miss Perú La Pre es una joven de 18 años estudiante de medicina y amante del conocimiento. Está en busca de una corona y, de conseguirla, promete dar su máximo esfuerzo para representar a nuestro país de manera internacional.

“Me considero una persona perseverante, empática y competitiva. Soy muy vehemente para argumentar mis opiniones. Una frase que me representa y que comparto siempre es: SOY UNA ETERNA APRENDIZ. Nútrete de conocimientos cada minuto de tu vida. Me fascina cantar y bailar música peruana, especialmente ritmo afroperuano. Si logro ganar una de las coronas, tengan por seguro que daré mi 200% y estaré comprometida con todos ustedes para hacer una excelente labor”, colocó la joven como presentación al Miss Perú La Pre.