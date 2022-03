Josetty Hurtado causa furor bailando el challenge de la canción de Anitta

Josetty Hurtado siempre está pendiente de las últimas tendencias para figurar en sus redes sociales creando contenido actualizado, debido a su trabajo como influencer internacional, el cual cumple junto a su hermana Génesis Hurtado desde los Estados Unidos. En esta oportunidad, la hija de Andrés Hurtado dejó impactados a sus seguidores al hacer el challenge de la popular cantante Anitta.

Es así que publicó un video en el que escribió en la leyenda: “Hice el challengue de Anitta, mírenlo en mi TikTok o en mi reel. Lo hice. Lo di todo. Lo entregué todo. No sean malitos, no se rían mucho, solo un poquito (risas)”. Asimismo, añadió: “Hacer estos bailes de TikTok no es broma, porque empiezas con ‘voy a bailar un ratito’ y dices ‘solo voy a divertirme’. ¡No, mentira! Siempre me estresa, pero, bueno, ahí están los resultados. Mírenlo, porque es lo que salió”.

La tiktoker Josetty Hurtado tiene un espíritu camaleónico que va acorde con su trabajo, y esto le permite imitar a nuevos personajes conforme van poniéndose de moda. Hace poco se convirtió en su ídolo musical Karol G para rendirle homenaje y expresar su máxima admiración.

Josetty Hurtado se transformó en Karol G

La modelo Josetty Hurtado compartió en sus redes sociales toda la caracterización que se hizo para convertirse en la cantante colombiana Karol G, tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores con otros personajes.

Es así que al subir el video compartió una leyenda que decía: “Vi esta peluca y pensé en Karol G. Soy súper fan de ella y esta canción está para un look inspirado en la ‘Bichota’”.

Génesis, Josetty y Andrés Hurtado pagarán el departamento de Génesis Alarcón

Luego de que se hiciera conocido el maltrato y abandono a Génesis Alarcón y sus hijos por parte del futbolista Andy Polo, varios personajes conocidos se solidarizaron con ella.

Entre ellos están el conductor de televisión Andrés Hurtado y sus hijas, Génesis y Josetty Hurtado, quienes anunciaron la ayuda en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.