Mario Zedog sobre su álbum “El sueño del inca”: “Está inspirado en la esencia étnica del Perú”

La música forma parte de su esencia. Mario Zedog es un compositor peruano que nació en el seno de una familia artística. Ahora, después de años de esfuerzo, decidió lanzar su primer álbum “El sueño del inca”, trabajo realizado junto a Aníbal Seminario, ganador del Grammy Latino y director de Afro Peruvian Jazz Orchestra.

A lo largo de su carrera artística, el músico piurano encontró en la composición la manera de cómo retratar a las personas a quien aprecia y también a la naturaleza, asimismo, transmitió el amor al arte a sus alumnos pues ya lleva dos décadas enseñando. En esta entrevista para La República nos adentramos en su vida para conocer más sobre su pasión por su mejor amiga: la guitarra.

Mario Zedog: una infancia musical

Desde niño, Mario Zedog vio a su padre y tíos desenvolverse con los acordes de la guitarra. “Todo era música criolla. Inclusive cuando iban a un restaurante, pedían que apagaran la música y tocaban en su mesa” , recuerda. Sin embargo, recién a los 15 años comenzó a aprender a tocar este instrumento.

“Recuerdo que tenía un amigo en el barrio que tocaba la guitarra, él era mayor, me encantaba escucharlo y me decía ‘Mario tráeme la guitarra de tu papá para tocar’”, comenta Mario. Tiempo después, su compañero musical se mudó y en ese tiempo Zedog estuvo concentrado en divertirse jugando fútbol, hasta que su papá le dijo que iba a llevarlo con un profesor para tener clases de guitarra llevándose una gran sorpresa.

“Está inspirado en la esencia étnica del Perú, ese cruce de culturas”, comenta Mario Zedog. Foto: Mario Zedog/Instagram

“Nos fuimos a la casa del profesor, abren la puerta y era mi amigo de la infancia, cuando tocaba la guitarra en el parque”, comenta y revela que se trataba del también compositor Mario Orozco, a quien actualmente considera como hermano y referente, pues se inspiró en una de sus obras para crear su álbum debut “El sueño del inca”.

La magia de componer una canción

Mario Zedog considera la composición como un cuadro musical, pues prefiere retratar a través de las melodías la esencia de las personas que lo rodean, de lugares que visita o a la naturaleza.

“Es mi experiencia con las personas, ‘Así es cómo yo te escucho, cómo yo te veo, esta es la melodía que tu persona me inspira’. No es que yo trate de mostrar mis emociones en mis composiciones, lo que yo trato de hacer es interpretar a las personas que aprecio” , comenta a La República.

Mario Zedog y su álbum debut “El sueño del inca”

En el transcurso de su vida, el músico piurano ha compuesto varios temas que no vieron la luz, hasta ahora. El año pasado comenzó la travesía al contactar a Aníbal Seminario, de quien fue uno de sus profesores en la escuela y por eso tuvo la confianza para comentarle el proyecto sin saber que le ofrecería la ayuda para hacerlo realidad.

“Me dijo: ‘Mira Mario, yo te voy a ayudar porque tú has sido mi profesor, vamos a trabajar juntos’. Entonces, para mí fue una sorpresa porque yo en realidad estaba indagando. Él escogió las canciones y me dijo que iban a ser seis. Fue algo espontáneo”, comentó.

Seminario es el cofundador y director de Afro-Peruvian Jazz Orchestra, además de ser ganador del Grammy Latino y nominado al Grammy internacional. En el disco también trabajaron los artistas Mario Orozco, Hann Meléndez, Marlon Martínez, Alex Flavell y Rayner Fernández.

El álbum "El sueño del inca" contiene seis temas, siendo uno de ellos una marinera titulada "Tatiana". Foto: Mario Zedog/Spotify

“El sueño del inca” está inspirado en la melodía originada por Mario Orozco, “Amotaxe” -una obra compuesta en el año 90 cargada de sentimiento y emoción-. Se la dediqué a Raúl García Zárate, pienso que es el guitarrista más emblemático de la escuela ayacuchana y peruana en general. Asimismo, Mario Zedog contó cuál es la esencia de esta pieza musical. “Está inspirado en la esencia étnica del Perú, ese cruce de culturas” .

Para poder concretar este trabajo, el compositor reveló que pasó por momentos tensos al revelar que no se sentía satisfecho con el resultado. “A veces uno no está conforme con lo que hace, pero tampoco hay que ser duro consigo mismo (...) Inclusive después de haber grabado con Aníbal, le dije ‘Debí tocar mejor’, pero él me decía ‘Si tú comienzas a ver tus pequeños errores, no vas a termina nunca. Hay que hacerlo y ya no mires atrás’”.

Transmite su pasión por la música a sus alumnos

“Lo que me gusta de enseñar es que a veces los chicos te sorprenden. Son jovencitos que tienen mucho talento y de repente por seguir un programa les exigimos unas cosas, pero no les damos esa libertad”, comenta Mario Zedog, quien desde el 2003 dicta clases de música en el colegio Santísimo Nombre de Jesús.

Está orgulloso de cómo sus alumnos se expresan a través del arte y recuerda a varios de ellos. “Tengo en el colegio exalumnos a los que yo considero colegas de la música, por ejemplo recuerdo a Diego Flores, un chico al que yo le enseñaba algo y al día siguiente regresaba tocando como si hubiera practicado tres semanas; también está Antony Espinoza, otro guitarrista que yo lo admiro, incluso el mismo Aníbal Seminario”.

Mario Zedog admite que este primer álbum ha sido una experiencia maravillosa para él. Foto: Mario Zedog/Prensa

Sin embargo, considera que al final el profesor cumple un rol como motivador o guía, pero son los estudiantes quienes se encargan de desarrollar su talento. “De repente nosotros le enseñamos las bases, las técnicas instrumentales o la teoría de la música. Todo ese fruto que muestran es de ellos; eso es lo que me llena de alegría. Multiplican ese conocimiento, y crean cosas con el arte en general”.

Considera que falta brindar apoyo a músicos peruanos

El creador de “El sueño del inca” considera que hay mucho talento en el país, pero no existe difusión de esta en los medios. “Si te pones a analizar supongo que debe haber miles de compositores, pero si escuchas la radio en el Perú solo escuchas reggaetón y algo de salsa , y cuando escuchas música peruana, si por ahí una radio se le ocurre poner en su programación una hora de música criolla, escuchamos siempre las mismas canciones, los mismos compositores”.

“Estoy seguro de que muchos de ellos deben ser grandes compositores y que su lírica es poesía, una obra de arte. Entonces, ¿por qué siempre tengo que escuchar lo mismo?. No digo que sean malos, sino que simplemente siento que hay mucho talento que pasa como desconocido”, cuestiona.

Por último, Mario Zedog señala que seguirá ocupado en nuevos proyectos y no descarta volver a trabajar con el ganador del Grammy Latino Aníbal Torres. “Hemos conversado ligeramente sobre un nuevo proyecto, a mí me encantaría trabajar con él, el sentimiento es mutuo”.