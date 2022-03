Antony Starr, actor de “The Boys”, es condenado a prisión por agredir a un joven en España

Antony Starr, de 46 años, ha visto empañada su imagen en Hollywood luego de haber sido arrestado y procesado por agredir a un joven en la madrugada del 2 de marzo en una discoteca de la calle Castaños en Valencia, España, según reportó Deadline.

El actor neozelandés, estrella de la popular serie “The Boys”, de Amazon Prime Video, recibió la condena de un año de prisión en un juicio rápido en el juzgado de Instrucción número 9 de Alicante.

La sentencia de Antony Starr

Durante un descanso en las grabaciones de la película en la que participa, “The Interpreter”, de Guy Ritchie, Antony Starr acudió junto con un amigo a la discoteca. Tras emborracharse, comenzó una pelea con Bathuel Araujo, un chef venezolano de 21 años, a quien golpeó dos veces en el rostro y le hizo un corte a la altura de los ojos con un trozo de vidrio, por lo que necesitó cuatro puntos de sutura.

Luego de 72 horas de detención, el actor de Hollywood se declaró culpable del delito de lesiones, pero redujo su pena de 18 meses a un año de prisión suspendida por no contar con antecedentes penales.

Además de pagar una multa de US$ 5.400 dólares, deberá evitar un nuevo enfrentamiento con la justicia española en un plazo de dos años.

Bathuel Araujo Moretti, de 21 años, fue el joven agredido por el actor Antony Starr. Foto: Bathuel Araujo/Instagram

¿Qué dijo la víctima sobre Antony Starr?