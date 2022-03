Flavia Laos contó que su hermana tendrá pronto cuenta de Onlyfans: “Tiene todo mi apoyo”

Flavia Laos vuelve a causar revolución en las redes sociales, pero esta vez no por su vida privada. La actriz e influencer contó que su hermana Kiara Laos incursionará en el mundo de la página para adultos conocida como OnlyFans. Cabe recordar que la menor se encuentra estudiando en Estados Unidos gracias a una beca y se mudará a Miami.

Este anuncio se volvió oficial luego de que en Instagram respondió a un seguidor y afirmó que no estaría dispuesta a abrir una cuenta de Onlyfans para los fanáticos, pero quien sí lo haría es su hermana y que estará listo dentro de poco.

“Kiara Laos, por aquí te hablan... La que va a sacar un OnlyFans es mi hermanita. Así es, ella está trabajando ya en su contenido, dentro de poco ya va a estar todo listo y ella sabe que tiene todo mi apoyo para lo que quiera. Sé que el de ustedes también, así que vayan a seguirla”, dijo Flavia mediante sus historias.

Kiara Laos cuenta cómo es trabajar como mesera en Estados Unidos

Kiara Laos sorprendió a todos sus seguidores luego de revelar que trabaja como mesera en el estado de Maryland, en Estados Unidos. La joven se mudó a dicha ciudad para continuar con su educación y se animó a contar esta parte de su vida luego de que su hermana mayor, Flavia Laos, subiera una foto de ella con su uniforme de trabajo.

“Sí, soy mesera, no les había contado (…). (El día de ayer fue) súper matador, por eso llegué y no posteé nada; estaba tan cansada que no subí nada (…). De hecho, estoy de camino al trabajo. Como verán, tengo mi uniforme. Les quería avisar que probablemente esté inactiva los fines de semana porque en el trabajo no se puede usar el teléfono” , expresó en sus historias.

Gino Pesaressi invita a salir a Kiara Laos

El modelo Gino Pesaressi, conductor del programa ‘En Boca de Todos’, demostró que tiene la capacidad para poder invitar a salir a una chica de manera inmediata. Esta vez, dejó impresionados a sus compañeros cuando se encontraba conversando con Kiara Laos, hermana de Flavia Laos, y le ofreció tener una salida para conocerse.