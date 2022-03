Ethel Pozo y ‘Giselo’ hacen broma a Janet Barboza: “Tiene que conservarse”

¡Más unidos que nunca! Ethel Pozo, quien pasó un complicado momento desde que su progenitor apareció en televisión para hablar sobre ella, dejó los problemas familiares de lado y se unió a sus compañeros de programa para celebrar los 25 años de Brunella Horna. Junto a Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, le hicieron una broma a Janet Barboza sobre por qué solo estaba brindando con agua.

¿Qué le dijeron Ethel Pozo y ‘Giselo’ a Janet Barboza?

Después de que Ethel Pozo se haya visto envuelta en una serie de escándalos desde que su progenitor salió en televisión, la conductora ha dejado en claro que da prioridad a su círculo más cercano. Por ello, se animó a asistir al cumpleaños de Brunella Horna y festejar junto a sus amigos ‘Giselo’, Janet Barboza y Valeria Piazza.

Como era de esperarse, el popular ‘Giselo’ animó la fiesta con sus bromas. Desde el inicio, el presentador se mostró animado a bromear con sus compañeras. Por ello, se unió a la hija de Gisela Valcárcel para ‘molestar’ a Janet Barboza sobre por qué no estaba brindado como los demás invitados y solo bebía agua.

“¿Por qué la señora está con agua?”, dijo Ethel. Segundos después, ‘Giselo’ hizo reír a los presentes con su respuesta: “Agua para la piel hermana, tiene que conservarse, tú sabes”. Dado que Janet no pareció incomodarse, los colegas siguieron con la broma.

Ethel Pozo explicó por qué no dará apoyo monetario a Jorge Pozo

Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo y expareja de Gisela Valcárcel, apareció en “Amor y fuego” para contar su verdad sobre la lejanía que mantenía de ambas. Luego de sus polémicas declaraciones, Ethel Pozo concedió una entrevista exclusiva a El Comercio para aclarar si es que le dará a su progenitor un apoyo económico. La conductora dijo:

“Yo me dedico a mis hijas y tengo que darles lo que yo gano con mi trabajo porque salgo a las seis de la mañana todos los días (para trabajar) y lo hago desde los 18 años. Según ley, creo que corresponde a los cónyuges (manutención). Yo tengo una familia formada, me dedico a mis hijas y si me voy algún día de esta vida, pues mis hijas tendrán lo poco o mucho que haya ahorrado”.

Previamente, Jorge Pozo había aparecido en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. El padre de Ethel sorprendió al decir que no tiene por qué pedirle perdón a la hija que tuvo con Gisela Valcárcel. “Yo me siento con la conciencia tranquila”, comentó.