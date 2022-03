¿Qué fue de Manuela Gómez, la polémica participante de “Combate” que fue expulsada del reality?

Manuela Gómez Franco se convirtió en el centro de una polémica tras ser expulsada de “Combate” a pocos meses de su ingreso en 2013. La colombiana recurrió a Twitter para expresar su indignación y compartió una conversación que tuvo con el productor del espacio, Francisco ‘Pancho’ Pinto, en la que lo encaró por buscar crearle una mala imagen a toda costa.

La situación se agravó cuando su exmánager Riquelme Jiménez la desmintió durante una entrevista para el portal lafiscalia.com y la acusó de desleal: “Inmediatamente después de que Manuela se hizo famosa en Perú, le dio la espalda a quienes la llevaron porque ella podía manejar su carrera sola”.

Lo cierto es que la colocha ya contaba con un pasado de controversias y escándalos en su país natal, donde es recordada por haber sido sacada de otro reality, “Protagonistas de nuestra tele”.

Ahora, casi 10 años después, Manuela Gómez sigue siendo una figura controvertida y sus polémicas han llegado a traspasar las fronteras de la farándula paisa.

Las polémicas de Manuela Gómez tras su expulsión de “Combate”

En 2014, Manuela Gómez intentó abrirse camino como cantante de reguetón y estrenó el sencillo “Me cansé de llorar”. Pero el sueño quedó ahí y la modelo se enfocó en crear contenido para Instagram y consolidarse como empresaria de productos de belleza y cuidado para el cabello.

En los siguientes años empezó a llamar la atención por las cirugías estéticas a las que se sometía. Llegó a hacerse hasta cinco pexias o levantamientos de busto.

Asimismo, un mal procedimiento de diseño de sonrisa la llevó a perder un diente frontal, algo de lo que no se avergonzó y que, por el contrario, aprovechó para compartirlo en sus redes sociales.

Sin embargo, fue en 2020 cuando se convirtió en materia constante de titulares por sus enfrentamientos con otra conocida figura, la DJ Yina Calderón, quien pasó de ser su socia en un emprendimiento de muñecas a acusarla de ladrona por robar una Barbie de su colección.

La dimes y diretes entre ambas se reavivaron en 2022 tras la discusión de Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, con las hermanas Juliana y Yina Calderón. En esta situación intervino Manuela Gómez Franco para ‘echar más leña al fuego’.

“¡Qué vaina esta de querer atacar a alguien cuando está brillando! (…) Pero es que cuando la gente es envidiosa no soporta que a otros les vaya mejor”, indicó en Instagram.

También protagonizó otro enfrentamiento con la DJ de guaracha Marcela Reyes, quien calificó el contenido de Manuela Gómez como “muy estúpido”.

“Lo que pasa es que yo no necesito estarme exhibiendo para generar (dinero). Cuando tuve la oportunidad de opacarla tocando, lo hice (…). Lamentablemente, los empresarios le dan más fácil la oportunidad a alguien que tiene el cuerpón, porque según ellos eso es lo que vende y no alguien que tiene el talento”, afirmó.

Manuela Gómez habla de su adicción a las drogas

A finales de 2020, Manuela Gómez se sinceró en Instagram al revelar que estaba padeciendo un síndrome de abstinencia por su adicción a las drogas, situación que afectó severamente a su vida personal y a la relación con su mamá.

“No ha sido un proceso fácil, pero ya llevo casi dos meses limpia. Me siento renovada. Además, eso fue un compromiso que Dios y yo hicimos”, expresó.

¿A qué se dedica en la actualidad Manuela Gómez?

A sus 33 años, la colombiana radica en Miami (Estados Unidos) y se encuentra totalmente enfocada en su carrera como influencer y empresaria de productos de belleza con su marca Paradise by Manu Gómez.

Sin embargo, cada cierto tiempo vuelve a llamar la atención, como en febrero de 2021, cuando afirmó que era víctima de brujería.

“Hace muchísimo tiempo siento cosas raras, como si alguien me estuviera trabajando o algo. Por Instagram y muchas personas que me conocen me dicen que tengo un entierro. Por eso a veces me mantengo tan depresiva, porque no es normal. He buscado muchas ayudas, no crean que no. Pero la persona que me tiene ese entierro, ¿quién sabe dónde lo tiene y qué tan poderoso es?”, afirmó.

Meses después, en octubre, causó alarma al revelar que casi se quedó ciega por contraer toxoplasmosis, una enfermedad causada por el parásito Toxoplasma gondi.

Apartando esas situaciones, Manuela Gómez parecía haber encontrado un equilibrio cuando confirmaba en mayo de ese mismo año su relación con el caballista Juan Esteban Ibarra.

“Es una persona súper respetuosa, caballerosa, con muchos valores, y eso me parece muy importante en un hombre en este momento, que la verdad no hay mucho para escoger”, afirmó en una entrevista a “Lo sé todo” de Canal 1.

No obstante, a pesar de señalar que está profundamente enamorada, aseguró que no pensaba en convertirse en madre.

Finalmente, fue en febrero de 2022 cuando indicó que trataría de mantener su relación de forma mas privada a causa de las constantes especulaciones de ruptura que provoca.