Brunella Horna celebró su cumpleaños frente al mar y en compañía de su novio y amigos

Brunella Horna celebró a lo grande sus 25 años con una fiesta frente al mar. Sus compañeros de América hoy, junto con otras celebridades de América TV, se hicieron presente para agasajar a la conductora.

En las historias de Instagram de ‘Baby Brune’ se pudo ver a Ethel Pozo, Edson Dávila y Janet Barboza, con quien bromearon, ya que aparecía sentada mientras todos se divertían. Además, en la reunión estuvo presente Richard Acuña, novio de la empresaria y principal encargado de organizar la íntima celebración.

Asimismo, entre sus invitados también se encontraba la ex Miss Perú Valeria Piazza y la reportera Ximena Dávila. Ambas estuvieron compartiendo fotos y videos del evento a través de sus redes sociales.

El cumpleaños de Brunella Horna es el 6 de marzo. Sin embargo, quiso adelantar la celebración para poder pasar un buen momento en compañía de sus amigos cercanos y seres queridos.

Edson Dávila llega tarde al cumpleaños de Brunella

Ethel Pozo también compartió algunos videos de la fiesta en sus historias de Instagram, pero lo que llamó la atención fue la excusa que puso Edson Dávila para justificar su tardanza.

La hija de Gisela Valcárcel le preguntó el motivo de su demora, a lo que el popular ‘Giselo’ respondió: “Escucha, la combi me ha dejado lejos. Hermana, la combi me ha dejado lejos. Yo me he venido en combi”, comentó el conductor en tono de broma.

Brunella Horna festeja sus 25 años trabajando