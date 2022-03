Anitta ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales luego de poner en tendencia un nuevo challenge, el cual muestra parte de la coreografía que baila en el videoclip de “Envolver”, su nuevo tema, que viene siendo el favorito de sus fanáticos. Incluso, la intérprete publicó cómo realizar el paso de baile para que sus fans puedan realizarlo.

En esa línea, miles de usuarios ya han publicado sus videos en Instagram o TikTok bailando al ritmo de ‘el paso de Anitta’, como lo bautizaron. La dinámica comienza con una parte pegajosa de la melodía.

Ahora, el tema cuenta con un remix al lado de Justin Quiles, y su presentación durante los Premios Lo Nuestro dejaron impresionados al público. Varios famosos peruanos se contagiaron del ritmo y se animaron a formar parte del challenge para ver si les salía igual o al menos se divertían en el intento. Algunos de ellos son Vania Bludau, Mario Irivarren, Rosángela Espinoza, Brenda Carvalho, Angie Arizaga y Sully Sáez.

Vania Bludau y Mario Irivarren

La pareja de ex chicos reality publicaron en sus cuentas de Instagram el resultado del viral trend de TikTok. Tal como la coreografía, recostaron los brazos en el suelo y menearon las caderas con un movimiento sensual. A Vania Bludau no le pareció difícil realizarlo, mientras que Mario Irivarren no pudo lograrlo y por ello la modelo intentó ayudarlo entre risas. “No es que sea duro, es que tengo muy trabajada la lumbar”, dijo el excombatiente.

Sully Saenz, Angie Arizaga y Brenda Carvalho

Las modelos escogieron como locación el set del programa “Emprendedor ponte las pilas” para realizar el trend de Anitta. En el clip publicado en TikTok se aprecia a Brenda Carvalho y a Sully Saenz con las manos en el piso intentando bajar los codos a modo de planchas sin lograrlo, pero sin rendirse. Mientras tanto, Angie Arizaga aparece en medio del video riéndose.

Rosángela Espinoza

La popular ‘Chica selfie’ Rosángela Espinoza no quiso quedarse atrás y también se sumó al challenge subiendo el video a su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores. La influencer apareció luciendo un vestido y con toda la actitud comenzó a realizar ‘el paso de Anitta’. Sus fans aplaudieron su esfuerzo: “Eres un fuego”, se lee en uno de los comentarios.