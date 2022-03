Angie Arizaga sobre posible pedida de mano de Jota Benz: “Tiene que llegar solo”

Angie Arizaga y Jota Benz se animaron a hablar sobre una posible pedida de mano por parte del integrante de “Esto es guerra”. La modelo, quien se lució en la alfombra roja de la película ‘‘The Batman’' en Nueva York, reveló que desea que su compromiso se dé “a su debido momento”.

Angie Arizaga sobre “En esta cocina... Mando yo”: “Yo sí cocino”

Angie Arizaga y Jota Benz se tomaron unos minutos para comentar sobre su visita al set de “En esta cocina... Mando yo”, programa que será conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo en América Televisión. La modelo y el integrante de “Esto es guerra” compitieron con Deyvis Orozco y Cassandra Sánchez como los primeros invitados del show.

De acuerdo a El Popular, la famosa ‘negrita’ se mostró bastante optimista después de grabar su episodio: “Yo me hago la que no sé cocinar, para que él pida la comida, pero yo sí cocino. Ya tenemos un año de relación, entonces, ya nos conocemos más, hacemos todo juntos, y nos comunicamos muy bien, eso es importante en la cocina, así que fuimos buenos contrincantes”.

¿Qué dijeron Angie Arizaga y Jota Benz sobre su posible compromiso?

Por otro lado, Angie Arizaga aprovechó para hablar sobre los rumores de una posible próxima pedida de mano. La modelo dejó en claro que, si bien su relación es sólida, espera que ese momento tan importante de su vida se dé espontáneamente.

“Cuando llegue su momento llegará, no me gusta pedir esto, tiene que llegar solo... Además, ahora la gente lo está pidiendo y no queremos que se piense que es forzado, mejor esperemos a que llegue su momento”, señaló Angie.

Por su parte, Jota Benz habló sobre el tema con “América hoy”. El también cantante le contó a Brunella Horna cómo es que siente que va su relación con Angie. “Esa es la pregunta de nunca acabar, pero nosotros la tenemos muy clara. Ella y yo tenemos una base tan sólida y las cosas tan claras que somos más fuertes que cualquier pareja”, dijo.