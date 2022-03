Tommy Portugal habría interferido en la relación de Dayana Córdova y Edison Herrera

Tommy Portugal y Dayana Córdova oficializaron su relación a fines de febrero a través de la plataforma Instagram. El cantante de cumbia publicó una romántica imagen con la joven dándole un beso en la mejilla; sin embargo, los comentarios no tardaron en llegar felicitándolo y deseándole suerte en esta nueva etapa de su vida.

Sin embargo, este sábado 5 de marzo, Samuel Suarez publicó contenido audiovisual en su cuenta de Instarándula evidenciando que el intérprete de “Al fondo hay sitio” habría interferido en la relación de Edison Herrera con Dayana Córdova.

¿Qué le contó Edison Herrera a Samuel Suárez?

El cantante de cumbia, popularmente conocido como “Gatiux” le envió un audio al periodista comentándole cómo fue el fin de su relación con Dayana Córdova y el papel que tuvo Tommy Portugal en esta ruptura.

“Ese día fui a comer a una pollería (...) dijeron siéntate acá y yo les presenté a mi novia y todo chévere y, por la noche, Dayana me dice ‘mira me está hablando Tommy’. En una me estaba metiendo una motosierra”, comenzó relatando.

“La estaba afanando, qué linda eres, qué guapa eres, que te llevo de viaje, que te hago famosa, lo que siempre decía a todas las chicas de Iquitos y tengo más amigas que me dicen lo mismo. Tengo pruebas ah”, añadió y posterior a eso, el popular ‘Samu’ intervino.

¿Quien es Dayana Córdova?

Luego de terminar con Estrella Torres, Tommy Portugal esperó seis meses para conocer el amor; sin embargo, antes de oficializar su relación, el artista fue captado con Dayana Córdova en una discoteca de Tarapoto, iniciando los rumores de un vínculo sentimental entre ambos.

Ella es una cantante, modelo y exreina de belleza. Actualmente, la pareja del cumbiambero tiene 3.200 seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte fotos y videos relacionados a su carrera musical.