Samahara Lobatón manda a su hija de un año al nido: “Es independiente”

Samahara Lobatón reveló en su cuenta oficial de Instagram que su hija Xianna, de un añito de edad, ya empezó sus clases presenciales en el nido. La influencer contó que fue un momento especial que la dejó sorprendida, pues la pequeña se mostró dispuesta a conocer a sus compañeros y profesora sin sentir temor por alejarse de sus padres, como otros niños suelen reaccionar a esa edad.

Mostró fotografías de la nieta de Melissa Klug llevando su mochila y sonriendo en la puerta de su casa, minutos antes de ser enviada a la escuela infantil.

¿Por qué Samahara Lobatón tomó esa decisión?

Aclaró por qué decidió que su hija estaba preparada para dar ese gran paso en su crecimiento. “Primer día de clases. Es oficial Xianna está yendo al nido, el mes de summer nos hizo ver que ella estaba lista para ir al nido, es independiente, súper sociable, amorosa . Hoy lo voy a confesar: tenía miedo después de la pausa que tuvimos del summer al nido regular, pero, como siempre, Xianna es mi maestra de la vida”, escribió la joven de 20 años.

“ Ella estaba lista para ir al nido con una sonrisota al ingresar dispuesta a ver a sus compañeros y profesoras ( siguen siendo las mismas del summer) y solo ingreso fue al espacio destinado para los niños de un año y nos dijo chau, papás. Te amo princesa, amo al ser humano que estoy formando y viendo crecer”, se lee en la publicación de Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón manda a su hija de un año al nido. Foto: captura Instagram

¿Samahara Lobatón terminó con Youna?

En una entrevista para En boca de todos, Samahara Lobatón reveló que no ha terminado su relación con Youna, debido a que se especuló que se habrían separado nuevamente.

“No pasa nada, me inventan cosas, era más algo de nosotros, de cómo llevamos nuestra relación. En la mañana la hemos pasado súper lindo con Youna, con la bebé, la hemos llevado al nido, estamos felices. (...) No hubo pelea ni discusión, fue tipo un juego que yo le dije ya no quiero ver tus historias y él, en vez de responderme, me bloqueó (de Instagram)”, dijo.