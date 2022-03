Rodrigo González apoya uso medicinal de la marihuana: “Muchos tienen un alivio con ello”

Rodrigo González reveló que está a favor del uso medicinal de la marihuana en Amor y fuego, programa de espectáculos que conduce con Gigi Mitre, el viernes 4 de marzo. Esto ocurrió mientras ambos le consultaban a Juan Víctor Sánchez sobre las publicaciones en las que su madre, Alicia Díaz, condenaba a Andrea San Martín por, supuestamente, fumar cerca de sus hijas.

Gigi criticó las declaraciones de doña Alicia y le dijo al expiloto “¿No crees que sería mejor que tu mamá no se meta? Te puede aconsejar y todo lo que quieras, pero de repente ella, por su desesperación... pareciera que ustedes vieron que no procede (la denuncia) y empezó a ver por dónde la ‘agarraba’... No lo hace con mala intención tu mami, me imagino”.

Tras escuchar ello, Rodrigo González explicó por qué apoya el consumo medicinal de la marihuana. “Y también, desestigmaticemos un poco el tema de la marihuana. Hay mucha gente que la usa y que está pasándola mal, y que realmente tiene un respiro, un alivio, un momento de bienestar dentro de cualquier enfermedad o patología que esté arrastrando, a la que le funciona muy bien”, señaló.

Finalmente, Gigi Mitre añadió en Amor y fuego: “La gente, muchas personas, incluyéndome... yo estoy de acuerdo con el consumo medicinal”.

Rodrigo González indignado por peleas entre Andrea San Martín y Juan Víctor

Rodrigo González criticó duramente a Andrea San Martín y a Juan Víctor Sánchez por sus constantes enfrentamientos legales y se mostró preocupado por el bienestar de la hija de ambos.

“No sé cómo pagarán sus abogados, pero, en verdad, están en un plan de nunca acabar, cuando ese dinero puede ir para la niña”, manifestó.

Rodrigo González critica a Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez. Foto: Rodrigo González/Juan Víctor Sánchez/Instagram

‘Peluchín’ lanza indirecta a Magaly Medina por cuestionar entrevista a Jorge Pozo

Tras una serie de dimes y diretes, Rodrigo González deslizó una indirecta a Magaly Medina, luego de que ella afirmara que no le daría cabida en su programa a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo.

“No hacemos contenido tres días con él, pero decimos que no queremos hablar de él”, fueron las palabras del popular ‘Peluchín’.