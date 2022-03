Residente revela cómo conoció a J Balvin: “La primera vez se burló de mí”

Residente se pronunció sobre su enfrentamiento con J Balvin y los motivos que lo llevaron a interpretar la Music Session 49 junto a Bizarrap, donde arremete contra él. A través de un live en Instagram, René Pérez reveló cómo conoció al reguetonero colombiano y aclaró qué hay detrás de la famosa foto en la que ambos aparecen sonriendo con Daddy Yankee.

Una mala impresión

Residente contó que el día que conoció a J Balvin se sintió desconcertado debido a que este se burló por no tener éxitos en Spotify, la popular plataforma de música. Ese incidente y otros más le dejaron una mala impresión del reguetonero, pero no le respondió porque, en ese entonces, una amiga suya era la manager de él.

“ Estuvo burlándose desde antes, desde el día que me conoció. La primera vez que J Balvin me conoció empezó a burlarse de mí , estaba Yankee de testigo, se burlaba porque no ‘tenía hits en Spotify’. Fue en una fiesta de Spotify hace años”, expresó.

PUEDES VER Ricardo Montaner llama “despiadado” al nuevo tema de Residente en el que critica a J Balvin

J Balvin se coló en la foto con Daddy Yankee

“ Esa foto famosa que salimos los tres, él no estaba invitado . Yo estaba hablando con Daddy Yankee y, de un momento a otro, se metió en la conversación y se tiró la foto, me imagino que hace lo mismo con todos los famosos que ve. Después de eso no dije nada, porque lo manejaba a él una amiga mía, me quedé callado . Y así pasaron tres cositas más y lo dejé ahí”, expresó.

Luego, sucedió una situación que aumentó su rechazo por J Balvin. “Después sucedió su boicot a los Latin Grammy Awards, lo de los videos y fue que subí mi video”, expresó.

J Balvin se coló en la foto con Daddy Yankee, según Residente. Foto: Instagram

Residente llamó a J Balvin para hacer las paces

En un momento, explicó que llamó varias veces a J Balvin para hacer las paces, pero el intérprete de “Agua” le respondió con una frase que lo dejó atónito. “ Me dijo sabes qué me voy a hacer millonario con esto de los hot dogs ”, sostuvo el rapero.

Residente declaró que más allá de lanzar la tiradera a su colega, el tema sirve como un “acto de protesta para la industria” por no darle el lugar que merecen los artistas que “sí tienen la capacidad para crear arte”.