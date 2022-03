Mister G advierte a Rafael Cardozo sobre su permanencia en Esto es guerra luego de suspensión

En la última edición de Esto es guerra, del viernes 4 de marzo, Rafael Cardozo fue suspendido del programa. A pesar que María Pía Copello estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal, la pareja de Cachaza tuvo que abandonar del set. Sin embargo, Mister G advirtió que peligraba su permanencia en la competencia.

Luego de que el Tribunal considerara que los integrantes del grupo de ‘combatientes’ habían cometido una falta en uno de los juegos, se observó la evidente molestia del capitán la molestia, quien muy ofuscado empezó a gritarle a un miembro de la producción. Al ver su comportamiento, anunciaron la suspensión del exconductor.

“Quitas un punto nuestro. Patricio manda más que la producción acá”, expresó Cardozo. “Bueno, Rafael queda suspendido del programa (...) Y la próxima vez será eliminado” , aseveró el Tribunal. Ante la decisión, María Pía intervino. “Rafael no puede hablarle así a la producción, pero sí debo aclarar que el reclamo va porque Mister G paró el juego”, precisó.

Brasileño es criticado por Alejandra Baigorria

En la visita de Alejandra Baigorria a Esto guerra, la empresaria arremetió contra Rafael Cardozo, a quién le dijo que no representaba a los combatientes. “He estado viendo el programa desde mi casa y, el día que Rafael hizo su show, yo llamé al productor, porque Rafael estresa. Y, ¿que sea capitán de los combatientes? (...) Porque tú no eres ‘combatiente’, eres un mercenario, estás donde te conviene y, para mí, no los representas’”, recalcó.

Rafael Cardozo envía fuerte mensaje a Patricio Parodi

El capitán de los combatientes eligió a Luciana Fuster como la nueva integrante del grupo. No obstante, previo a su decisión, Rafael Cardozo protagonizó un tenso momento con Patricio Parodi en vivo por tratar de llevarse a la influencer a ambos equipos. “Yo voy a hacer lo que no tuviste el coraje de hacer. Te voy a dar donde más te duele. Vente para acá, Lucianita Fuster”, dijo el modelo, lo que generó el asombro de todos en el set.