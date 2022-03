M’Balia Marichal, de OV7, presume romance con su novio transgénero, Alex Tinajero

M’Balia Marichal y Alex Tinajero, su novio transgénero, continúan acaparando la atención con su romance. En una de sus últimas entradas en Instagram, publicada el 2 de marzo, la exintegrante del grupo pop OV7 dedicó unas cariñosas palabras a su pareja por lo especial que la hace sentir.

“A los ojos de mi amor. Le encanta verme apasionada por lo que hago y no importa el lugar ni la carga de actividades, las risas siempre son parte del momento. Es increíble tener compañerismo con la persona que está más cerca de ti”, escribió la hermana del cantante Kalimba.

2.3.2022 | Publicación de M’Balia Marichal sobre su novio transgénero Alex Tinajero. Foto: M’Balia Marichal/Instagram

¿M’Balia Marichal y Alex Tinajero se casan?

La pareja no oculta su felicidad desde que hicieron pública su relación un año atrás. Incluso crearon una cuenta juntos en Instagram, Mbalex21, donde hacen videblogs de su vida juntos. En esa línea, el 14 de febrero, la cantante de 43 años brindó algunas declaraciones a la salida de un evento, en las que afirmó que la idea de casarse con Alex Tinajero era muy posible.

“(Una boda) es muy probable cuando uno está enamorado. Ya les daré la sorpresa (…) Sí, por supuesto que queremos, lo tenemos planeado”, indicó M’Balia Marichal.

Y sobre la posibilidad de tener un hijo, respondió: “Ustedes quieren todo… ¡ya tengo cuatro! No, sí me gustaría un quinto, la verdad. No hay quinto malo. Exactamente es lo que dijo Alex la última vez. No hay quinto malo”.

OV7: ¿Lidia Ávila no aceptó el romance de M’Balia Marichal y Alex Tinajero?

Entre las primeras reacciones a la relación de M’Balia Marichal con un hombre transgénero, surgió el rumor de que su compañera en OV7 Lidia Ávila se rehusó a compartir el escenario con ella y eso propició su salida del grupo.

El escándalo acaparó titulares y para evitar que se hiciera más grande la cantante de 42 años publicó un comunicado en Instagram donde aseguró (sin mencionar nombres) que no tenía ningún conflicto con el romance.

“Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada uno lo decida, estoy convencida de que entre los seres humanos no deben existir etiquetas”, afirmó.