¿Quiénes son las otras candidatas del Miss Perú La Pre que compiten contra Kyara y Gaela?

El camino para las jóvenes que anhelan llevar el título de Miss Perú La Pre no es fácil. En un comienzo, 140 candidatas desfilaron en la pasarela, quienes fueron calificadas por ex reinas de belleza como Mónica Chacón, asesora del concurso, el 1 de marzo.

Sin embargo, solo 40 pasaron a la siguiente etapa y varias de las elegidas son hijas de famosos: Kyara Villanela, hija de Keiko Fujimori; Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza y Alondra Huarac, hija de Nilver huarac, están en la lista.

“El Miss Perú La Pre es una plataforma donde buscamos no solamente que las chicas sean reinas de belleza, sino que sean voces de su generación, y que generen un cambio social en el país” , comentó Mónica Chacón, ex Miss Perú. En esta nota, conoce quiénes son las muchachas que competirán por la corona. Asimismo, este domingo 6 de marzo se conocerá al top 20, por el canal oficial de YouTube del Miss Perú.

Kyara Villanella: “Tengo 14 años. Desde pequeña me ha encantado el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros (...) Este concurso es una oportunidad para mostrar la belleza interior”.

Gaela Barraza: “Me gusta bailar, me gusta cocinar y dibujar. Estoy en esta competencia porque siento que esto me va a hacer ganar una nueva experiencia y es algo que realmente me apasiona”.

Alondra Huarac: “Tengo 16 años, me apasiona mucho el baile, el canto y la ciencia. Me importan mucho los animales, niños, por eso me es muy importante poder ganar una de las coronas del MPLP, porque a través de ello tendría la oportunidad de formar una fundación”.

Camila Mosquera: “Estoy muy feliz y emocionada de pertenecer nuevamente a la familia de Miss Perú La Pre (...) ‘The sky is the limit’, esta frase es la que me impulsa a seguir luchando por mis sueños”.

Luciana García Casanova: “Soy modelo de pasarela y publicidad. Me encanta hacer arte con las manos, soy muy buena dibujante, maquilladora y amo a los animales”.

Zafiro Zapana Peralta: “Tengo 18 años. Soy de la ciudad de Arequipa. Una de mis mayores pasiones es hablar chino mandarín. Empecé a modelar a los 11 años”.

Camila Hernández: “Mis mayores pasiones son la actuación, el modelaje, la danza y la gimnasia. Me considero una persona a la que le gusta mucho poder ayudar y aconsejar a los demás”.

Nicole Astete Valdivia: “Soy Miss Perú La Pre CUSCO 2022. Tengo 17 años y pronto iniciaré la carrera de Psicología. Soy una persona muy extrovertida y me encanta hablar en público y motivar a las personas”.

Valeria Pacheco: “Soy de la ciudad de Arequipa. Estoy muy contenta y emocionada de formar parte de Miss Perú La Pre, nunca olvides que tu fuerza interior será el motor para cumplir tus sueños”.