Miss Perú La Pre: Kyara Villanella, Gaela Barraza y más candidatas buscarán llegar al top 20

El Miss Perú La Pre realizará este domingo 6 de marzo una nueva edición en la que se seleccionará al top 20. Kyara Villanella (hija de Keiko Fujimori), Gaela Barraza (hija de Carlos ‘Tomate‘ Barraza) y Alondra Huarac (hija de Nilver Huarac) son algunas de las candidatas que lucharán por pasar a formar parte de este grupo de finalistas en el famoso certamen de belleza.

¿Quiénes llegaron al top 40 del Miss Perú La Pre?

Aquí podrás conocer la lista completa de participantes que conforman el top 20 del Miss Perú La Pre:

Camila Mosquera Mia Loveday Alondra Huarac Camila Carrera (Piura) Estrella Perez Mia Lorena Lamb Silvana García (Trujillo) Kyara Villanella Fujimori María Gracia Vidal Arianna Santoyo Zendy Marchena Antonella Melendez Micaela Gonzalez Romina Zeña (Lambayeque) Gaela Barraza Cielo Laura Lobatón Luciana García Casanova Fernanda Quispe Yalta María Zafiro Zapana Peralta Dayana Palomares Valeria Pachecho Marcia Salinas (LIMA Región) Xianko Rodríguez Candy Asca Palomino Romina Sevillano Nicole Astete (Cusco) Astrid Herrera Claudia Roncal Fernanda Alvino Maria Lucía Horna Briana Salazar Barbara Trischman Francesca Buonocore (San Martín) Tabhata Estela Arantxa Cerderira Itzel Zoe Flemming Camila Hernández Qorianka Núñez Olivera (Cajamarca) Pamela Carbajal Cervantes Alexandra Saavedra.

¿Dónde ver el top 20 de Miss Perú La Pre?

La próxima edición del Miss Perú La Pre se transmitirá en vivo este domingo 6 de febrero a través del canal oficial de YouTube del Miss Perú.

Si deseas seguir el minuto a minuto de esta etapa del certamen, solo deberás sintonizar dicha cuenta en YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, podrás informarte del evento en La República Espectáculos.

Kyara Villanella orgullosa de su participación en el Miss Perú La Pre

Con un emotivo mensaje en redes sociales, Kyara Villanella reveló por qué decidió competir en el Miss Perú La Pre este 2022.

“¡Hola! Mi nombre es Kyara Villanella y tengo 14 años. Desde pequeña me ha encantando el arte, la poesía, hacer deporte y hablar en frente de otros. Estoy en este concurso porque es una oportunidad que me conozcan no solo por fuera, sino por dentro y de que podamos mostrar nuestra belleza interior”, detalló la hija de Keiko Fujimori.