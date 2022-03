Miguel Melfi, ganador de “El poder del amor”, revela que le pagaban menos que a Austin Palao

Miguel Melfi, el ganador de “El poder del amor”, brindó una entrevista para la emisora EXA FM Radio de Ecuador y le contó al locutor Marco Guadalupe mayores detalles sobre su participación en el famoso reality de citas en Turquía. Una de las revelaciones más impactantes llegó cuando el joven admitió que le pagaban menos que el peruano Austin Palao.

“Mucha gente no sabe que nosotros, a parte de firmar un contrato con Turquía, teníamos un contrato con nuestros países. Nuestros canales decidían cuánto pagarnos a cada uno. Obviamente, se entiende que la televisión en Perú pague más que en Ecuador”, mencionó.

Al escuchar esto, Marco Guadalupe le preguntó directamente a Miguel Melfi: “O sea, ¿ganabas menos (que Austin Palao)?”. Y él le respondió: “ Ganaba menos y no me da pena decirlo. No está mal, al fin y al cabo, el trabajo que uno realiza es un trabajo fuerte y yo siempre lo he dicho que hay que valorar el trabajo de las personas. Pasar el tiempo en esa casa era difícil y si a él le pagaban eso, pues bien merecido”.

Sin embargo, el ecuatoriano se negó a revelar el monto exacto que le pagaban en “El poder del amor”.

¿Cuánto ganaba Austin Palao en “El poder del amor”?

Durante la entrevista que ofreció para EXA FM Radio de Ecuador, Austin Palao reveló cuánto ganaba en “El poder del amor”. “Habían tres ceros. Considero lo justo frente a lo que pasaba, salir de tu zona de confort. Estaba bien”, mencionó.

Tras ello, Marco Guadalupe insistió para que diera una cifra exacta y el cantante precisó que percibía ingresos de entre 5.000 y 7.000 dólares mensuales.

¿Qué era El poder del amor?

“El poder del amor” fue un reality de televisión sobre citas que se llevó a cabo en Turquía a lo largo del año 2021.

Este espacio de entretenimiento contó la participación de famosos figuras latinoamericanas, entre ellas Austin Palao y Shirley Arica (Perú). Se transmitió por Latina.