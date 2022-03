Melissa Klug asegura sigue firme su compromiso con Jesús Barco tras crisis sentimental

Sigue en pie su noviazgo. Melissa Klug contó detalles de su relación sentimental con Jesús Barco luego de que dejara de seguir y eliminara de sus redes sociales las fotos junto al deportista. Durante una entrevista con Natalie Vértiz para “Estás en todas”, de este sábado 5 de marzo, la empresaria reveló por qué tomó esa decisión respecto a su pareja.

En un momento, la modelo le consultó a ‘La blanca de Chucuito’ si su edad frente a la del futbolista ha sido uno de los principales factores que ha ocasionado una crisis en su romance. De inmediato, la influencer respondió. “La diferencia de edad no nos hace ni cosquillas”.

Además, la empresaria aseguró que a pesar de los problemas con Jesús Barcos siguen firmes con su compromiso. “No lo dejé de seguir, lo bloqueé y archivé las fotos. Tuve una crisis (...) Seguimos en el compromiso, él es deportista y cómo que le ha chocado meterse con una persona ligada a la farándula. Es complicado, pero no hay nada que no se pueda solucionar conversando”.

Empresaria recuerda separación de Jefferson Farfán

La madre de Samahara Lobatón recordó el difícil momento que le tocó vivir cuando decidió separarse de Jefferson Farfán. Además, Melissa Klug reveló que recibió ayuda de un especialista para superar su ruptura amorosa. “Cuando me separé necesité apoyo profesional luego entendí que la vida continua, o sea, no se ha muerto nadie. Nadie se ha muerto por amor y yo sí le abro las puertas al amor”, señaló.

Melissa Klug desmiente infidelidad de Jesús Barco

A pesar de que ha decidido no dar mayores detalles de sus problemas con Jesús Barco, ‘La blanca de Chucuito’ negó que su crisis se haya tratado de una infidelidad de parte de su pareja. “Nada, no hay forma, no existe eso. No. No hay terceros, no hay engaño, no hay traición, no hay nada de eso. Bueno, como dije, un impulso, una reacción mala, pero que conversando los pudimos solucionar”, aseveró para las cámaras de “América espectáculos”.