Maricarmen Marín ansiaba el sol del Caribe; sin embargo, una intensa lluvia la recibió

Maricarmen Marín y Sebastián Martins viajaron al Caribe junto a su menor hija Micaela esperando visitar las soleadas playas del lugar; sin embargo, al bajar del avión no imaginaron que una torrencial lluvia los esperaría. La conductora de televisión llegó al hotel y, a pesar de la neblina, se animó a disfrutar un helado “Ha llovido hoy pero el clima es riquísimo porque hace calor, entonces me voy a comer mi helado de maracuyá”, dijo la cumbiambera. Sebastián no dudó en bromear y publicó un video enfocando a la exbailarina con una triste canción. “Pensando en sus ahorros”, colocó en la descripción del clip. Video: Instagram.