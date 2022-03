Magaly Medina realiza divertido video con el tiktoker Zagaladas: “Ahora que estás caída de amigas”

Un video divertido. Magaly Medina dejó por un momento su lado serio y sereno para unirse a las locuras del tiktoker Zagaladas, quien visitó la exclusiva residencia de la periodista con su personaje de ‘Mamá Patty’ para hacer de las suyas.

El clip comienza con el tiktoker Alvaro Zagal, tocando la puerta de la casa con insistencia “Magaly, hija, abre la puerta Maga (...) Hola Magalita, ¿cómo estás, hija? Voy a pasar permiso. ¡Ay, qué linda casa!”; mientras que Magaly Medina, cargando a su perrita Channel, se muestra sorprendida con su visita y no le queda de otra que dejarlo pasar.

‘Mamá Patty’ le ofrece una amistad sincera a Magaly Medina

El motivo por el que ‘Mamá Patty’ fue a visitar a Magaly Medina fue porque “está caída de amigas” como expresa el personaje a manera de broma al recordar el distanciamiento con la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, y por eso la visitó para ofrecerle su amistad.

A lo largo de los casi dos minutos que dura el video, el tiktoker recorre varias zonas de la casa de la periodista como su cocina, intenta tocar el piano igual que el notario Alfredo Zambrano con el tema “Probablemente”. Sin embargo, la parte más divertida es cuando visita su closet.

“Patty por favor ya no me sigas invadiendo”, comenta Magaly sorprendida en todo momento, aun así el tiktoker le responde: “Hija, pero las amigas se prestan todo y ahora tú y yo somos íntimas. ¿Qué me vas a prestar?” , y acto seguido agarra una de las carteras exclusivas y va en busca de un atuendo para combinarlo.

La figura de ATV no aguanta la “invasión a su privacidad” e invita a ‘Mamá Patty’ a retirarse de su casa, no sin antes pedirle que le devuelva sus cosas, pero el tiktoker no le hace caso y termina también llevándose a la mascota. Magaly Medina termina el divertido clip pidiendo ayuda a la Policía y Serenazgo.

¿Quién es Zagaladas?

Alvaro Zagal es un ingenioso creador de contenido que encontró en la plataforma de TikTok un espacio seguro para dar rienda suelta a sus más locas ideas y plasmarlas en cortos videos, en su cuenta llamada Zagaladas, que rápidamente se hicieron virales, logrando así pronto tener una comunidad que ya superó los 900 mil seguidores.

Álvaro Zagal habla de su experiencia como tiktoker en Zagaladas. Foto: Álvaro Zagal/ Instagram

Su popularidad lo llevó a colaborar con figuras como María Pía Copello y también fue invitado a varios programas de TV como Noche de Patas. Sin embargo, lo que lo destaca fue ‘Mamá Patty’, su personaje estrella con el que parodia a su mamá, Patricia Medina, en diversas situaciones cotidianas.