Magaly Medina admira el trabajo de María Fe Saldaña tras convertirse en madre

Magaly Medina se mostró sorprendida al conocer los esfuerzos de María Fe Saldaña para sacar adelante a su hija fruto de su relación con Josimar. En el último programa de Magaly TV, la firme, del viernes 4 de marzo, la conductora destacó la labor de mamá de la joven, quien desde que se enteró estaba embarazada, trabajó en su emprendimiento de ropa.

“Otra persona que se recursea y que hay que reconocerle su capacidad de trabajo, esta chiquita es chambera, María Fe Saldaña, la madre de la última hija de Josimar. Mientras él vive allá, se ha vuelto a casar, tiene giras, presentaciones, la ha mudado de casa, parece que económicamente sí le alcanza plata a su pequeña hija, pero esta joven, que no terminó su carrera, ahora se las busca”, inició la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la presentadora de espectáculos reveló el nuevo negocio de la muchacha tras convertirse en madre. “Desde que estaba embarazada hacía sus bingos, vendía sus vestiditos, es como una pequeña comerciante en redes sociales. Ha puesto como una pequeña agencia de marketing online, donde apoya a emprendedores por una módica cifra”.

Periodista critica relación de Anthony Aranda y Melissa Paredes

La esposa de Alfredo Zambrano no oculta su incomodidad al ver a Anthony Aranda en Esto es guerra, ya que asegura su fama es por el ampay protagonizado junto a Melissa Paredes. Esta vez, Magaly Medina opinó sobre la fiesta realizada por Fabio Agostini por su cumpleaños, a la que asistieron todos los competidores menos el ‘Activador’. Por eso, la figura de ATV no dudó en criticar al bailarín por su vínculo amoroso con la modelo. “Pobre, ¿no? Su mayor mérito fue ‘serruchar’ al ‘Gato’ Cuba”, nada más”, aseveró.

Magaly Medina arremete contra Andy Polo

Tras la denuncia de Génessis Alarcón contra Andy Polo por abandono a sus hijos, la presentadora de espectáculos ha decidido apoyar en lo que pueda a la madre de familia. Es así que Magaly Medina arremetió contra el deportista por no inscribir a los niños a un colegio. “Tener que buscar un colegio nacional, que es tan peleado. Él debería preocuparse y pagarles un colegio particular. Nadie le dice que pague un colegio de cinco estrellas, pero puedes darle uno particular, porque sus ingresos así lo dicen; él tiene el dinero. Eso es algo que indigna”.