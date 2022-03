Karol G, Bad Bunny y otros artistas que hicieron sold out para sus conciertos en 2022

El regreso de los conciertos ha llenado de mucha emoción a los peruanos, ya que por fin podrán ver a sus artistas favoritos. Desde que algunos cantantes anunciaron su visita a Lima, los seguidores han agotado las entradas tanto en preventa como en ventas regulares. Por ende, el público está a la espera de la fecha indicada para corear las mejores canciones de los intérpretes como Karol G, Coldplay, Bad Bunny, Raw Alejandro, Harry Styles, Louis Tomlinson y LP.

El último de los recitales que ha hecho sold out fue el de Karol G, el cual está programado para el próximo 4 de junio. Sin embargo, los fans no pierden la esperanza de ver a la popular ‘Bichota’, ya que han solicitado una nueva fecha para el show. Por eso, te contamos qué otros artistas lograron agotar entradas en cuestión de horas.

Karol G

La preventa de tickets para el espectáculo inició el jueves 3 de marzo con descuento exclusivo para los usuarios de BBVA a través de la plataforma de Joinnus Perú, pero los seguidores coparon todas las entradas en pocas horas. Al día siguiente, viernes 4 de marzo, el público esperó la hora indicada para adquirir un boleto para el show de la intérprete de “Tusa”. Otra vez, los fans lograron sold out en menos de una hora. Finalmente, los peruanos están atentos a una posible fecha adicional para ver a la colombiana.

Se acabaron las entradas para el concierto de Karol G en Lima. Foto: Veltrac Music

Coldplay

La banda británica consiguió sold out ni bien anunciaron su concierto en Perú. Coldplay se presentará en Lima el próximo 20 de setiembre en el Estadio Nacional, show que será parte del tour mundial “Music of the spheres”. Los seguidores de la agrupación agotaron las entradas a pocas horas de iniciada la venta oficial, a través de la página de Teleticket.

Coldplay se presentará en Lima el 20 de setiembre. Foto: captura de Teleticket

Bad Bunny

¡Entradas agotadas! Así lo anunciaron los organizadores del espectáculo de Bad Bunny en Lima para el 13 y 14 de noviembre. El intérprete de “Lo siento bb” logró vender todos los tickets para el concierto que será parte de su gira “World’s Hottest Tour 2022″.

Seguidores de Bad Bunny agotaron entradas para sus dos presentaciones en Perú. Foto: Masterlive Perú/Facebook.

Rauw Alejandro

Otro de los conciertos que ha generado gran alboroto entre los peruanos es el de Rauw Alejandro. El puertorriqueño se reunirá con sus seguidores el 6 de mayo en La Pelousse Jockey para entonar sus mejores canciones como: “Desesperado” y “Todo de ti”. Tras anunciar su espectáculo en Perú, los fanáticos ingresaron desde muy temprano a la página oficial de Teleticket para conseguir un pase. El último 17 de diciembre, revelaron sold out en las entradas para ver al cantante de género urbano.

Rauw Alejandro se presentará en Perú el próximo 6 de mayo. Foto: Zero Live/Facebook

Harry Styles

La empresa productora de eventos Artes Perú emitió un comunicado en redes sociales, donde dio a conocer que las entradas para el concierto de Harry Styles tuvieron buena acogida por parte de los peruanos. El exintegrante de One Direction anunció su llegada a suelo peruano para el próximo 29 de noviembre con su gira mundial “Love on tour 2022″. La plataforma de Teleticket logró vender todas las entradas del cantante de “Golden” el pasado 20 de enero.

Artes Perú anunció que se agotaron las entradas para el concierto de Harry Styles en Lima este 2022. Foto: Artes Perú/Instagram

Louis Tomlinson

El pasado 13 de noviembre, Louis Tomlinson logró sold out entre sus seguidores peruanos. El exintegrante de One Direction llegará a Lima el próximo 1 de junio con su gira “World Tour 2022″. Sin embargo, sus seguidores solicitaron a la empresa de eventos Move Concerts anunciar una nueva fecha del evento o cambiar de locación.